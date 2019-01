Un călător a câștigat procesul cu CFR după ce a fost amendat în urma unui conflict cu ”nașul”, în Prahova. VIDEO

Un client al CFR a câștigat procesul cu CFR și a obținut astfel anularea unei amenzi primite în urma unei discuții aprinse cu controloarea din tren.

Incidentul s-a produs în data de 17 octombrie 2016, când Stelian Selea se deplasa cu trenul pe ruta Brașov-Ploiești-București. Acesta a fost amendat pentru călătorie frauduloasă, deși avea bilet, în urma unei discuții aprinse cu controloarea din tren.

”In timpul calatoriei am avut o discutie mai aprinsa cu cineva la telefon. Controloarea care tocmai trecea pe acolo zice: Te dau jos din tren!!! Cum sa ma dai,am bilet....?!!!Domne,eu hotaresc in trenul asta zice...Normal ca m-am enervat si eu,si am avut o discutie mai aprinsa cu ea. In discutia filmata de mine am aratat si biletul la camera, spre norocul meu.Controloarea a chemat politia in gara din Ploiesti, unde sunt legitimat si sunt lasaa sa plec (logic,nu facusem nimic..). Cand ajung in Gara de nord ii fac reclamatie la seful garii, de unde obtin si nr de inregistrare. In tren eu eram insotit de 2 colegi, ea de alt controlor, care nu s-a bagat vazand ca am dreptate. Apoi am primit acasa un proces-verbal de contraventie intocmit in data de ATENTIE 16-10-2016!!! ca nu am avut bilet..!” a fost mesajul clientului CFR, publicat anul trecut de observatorulph.ro AICI.

Amenda s-a transformat în executare silită:

Călătorul a contestat amenda în instanță, obținând anularea acesteia.

”V-am promis că revin cu rezultatul procesului, așa că vă informez că instanța mi-a dat dreptate și a anulat amenda aplicată de controloare abuziv. Sper ca cei care pățesc ca mine să își găsească dreptatea!” a fost mesajul cititorului nostru.

VIDEO Conflictul dintre controlor și călător în urma căruia acesta din urmă a fost amendat:

