Cum mi-am ratat ziua liberă încercând să schiez la Sinaia. ”Afacerea” parcarea de la gondolă

Un cititor care a vrut să-și petreacă ziua liberă la schi, la Sinaia, a avut parte de o experiență neplăcută. Pentru mai puțin de două ore de parcare în zona gondolei i s-au cerut 15 lei, cât pentru toată ziua.

Sesizarea unui turist supărat pe tarifele practicate de administratorul de parcări publice din Sinaia:

”Astăzi am vrut să profit de ziua liberă și am plecat cu câțiva amici la schi, la Sinaia. Zis și făcut. Ca să evităm coloana de pe Valea Prahovei am plecat de dimineață și am parcat la gondolă, ne-am luat cartelă pentru instalațiile pe cablu ale primăriei valabilă în intervalul orar 8-13 și am urcat la cota 2000. Din păcate, vremea nu a ținut cu noi, așa că după o singură coborâre instalațiile s-au oprit din cauza condițiilor meteo.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Ne-am recuperat banii pentru gondolă, dar când am ajuns în parcare am fost abordați de cel responsabil cu încasarea taxei, care ne-a cerut 15 lei. I-am spus că nu avem de ce să achităm taxa de parcare pentru toată ziua, din moment ce noi plecăm după o oră și jumătate, așa că i-am cerut să ne ia banii pe două ore.

Ne-a spus că el nu ia decât taxa pentru o zi, apoi a devenit nervos și l-a sunat pe șeful lui. Deși am insistat să vorbim cu el la telefon, să-i explicăm că nu suntem hoți, dar nu ni se pare normal să fim supra-taxați, a refuzat dialogul. În cele din urmă, după îndelungi discuții, am plecat din parcarea unde apa ajungea la nivelul pragului mașinii fără să dăm 15 lei. Aș vrea ca prin acest mesaj să le transmit celor din Primăria Sinaia, care înțeleg că administrează parcările publice, că în orice stațiune civilizată parcarea se face la oră, nu la zi! Astfel, ajungem să plătim mai mult la Sinaia decât în Austria!”.

Pe site-ul sinaiago.ro, parcările publice din Sinaia au tarife distincte în funcție de localizarea lor, de numărul de locuri și facilitățile pe care le oferă.

Cu excepța parcării de la gondolă, care este și cea mai mare, cu 450 de locuri, celelalte au tarife atât la oră 3 lei, cât și pe zi, 15 lei.

Marius Nica director editorial Este ziarist din 1997 și a colaborat cu mai multe instituții de media locale și naționale până în 2007, când a devenit editor coordonator al www.observatorulph.ro, liderul actual al presei prahovene. De același autor









NEGATIV MEDIA - Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro