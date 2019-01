Un ploieștean nu-și poate retrage banii de la ING. ”Mi se pare absurd!”

Sesizarea cititorului:

”Acum mai mulți ani am deschis la ING un cont în dolari, în care am depus până acum o anumită sumă. Când am vrut să-mi retrag banii cash, pentru a face o achiziție în scop personal, unde am nevoie de bani gheață, am aflat că acest lucru este imposibil. La bancă mi s-a spus că toate casieriile pentru persoane fizice s-au închis și că niciun bancomat ING nu eliberează cash dolari. Singura soluție ar fi transformarea sumei în lei, la cursul băncii, dar așa ies în pierdere destul de mult. Mi se pare absurd să nu pot dispune de banii mei, pentru care am și plătit de-a lungul anilor comisioane importante”.