O măsură anti-furt la un magazin Profi din Ploiești poate pune în pericol siguranța consumatorilor. Reacția companiei. FOTO

Un ploieștean a sesizat pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cum un element anti-furt a fost ”montat” pe un pachet de unt astfel încât, pentru a-l dezactiva, casierul trebuie să desfacă ambalajul. La solicitarea redacției noastre, reprezentanții Profi au transmis un punct de vedere prin care își cer scuze pentru această practică și promit o reinstruire a personalului.

Sesizarea cititorului:

”Buna ziua, am cumpărat azi unt albalact de la Profi (Mărășești). (bon atașat). Au pus în interiorul pachetului (nu se știe în ce condiții igienice) un element de securitate. La casa de marcat, pentru a-l dezactiva, angajatul deschide pachetul ,îl freacă pe scaner și-l da clientului.(vedeți in fotografie cum este poziționat elementul de securitate).Ce condiții de igienă se mai respecta la casa de marcat ,daca persoana manevrează bani, cartofi plini de pământ și apoi îți desface pachetul de unt? Soția le-a atras atenția o data sau de doua ori .O perioada au renunțat la practica asta, dar azi am constatat că vor din nou să ne îmbolnăvească. Cu stima, Tiberiu G.”

Punctul de vedere Profi, transmis la solicitarea observatorulph.ro:

”Siguranta alimentara reprezinta o prioritate majora in magazinele noastre si avem proceduri stricte in acest sens. Pentru a ne asigura ca sunt respectate, efectuam numeroase controale la fata locului, inclusiv prin mistery shoppers, persoane care dau impresia ca sunt cumparatori dar, in realitate, auditeaza minutios activitatea desfasurata in magazin.

Din pacate, exista un numar considerabil de tentative de furt, ceea ce ne obliga la masuri suplimentare ca, de exemplu, lipirea de etichete securizate pe unele produse. Urmeaza ca angajatul care s-a abatut de la procedura, nelipind eticheta pe ambalaj la vedere, sa fie reinstruit.

Ii invitam pe cititorii dumneavoastra care mai observa abateri accidentale, sa le prezinte direct sefului de tura astfel incat sa fie rezolvate pe loc”.

