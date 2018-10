Pe cine dă vina Lidl pentru păcălirea unui client al magazinului Ploiești Nord

După ce observatorulph.ro a publicat articolul ”Șmecherie” la Lidl Ploiești Nord: Preț redus doar pe ambalaj, nu și pe bonul fiscal, la solicitarea redacției noastre reprezentanții Lidl au transmis următorul punct de vedere:

”Bună ziua,

Am primit mesajul Dvs. referitor la situatia intalnita in magazinul nostru din Nordul Ploiestiului si va multumim ca ne-ati adus-o la cunostinta. In primul rand, am dori sa ne cerem scuze pentru situatia neplacuta si sa va asiguram ca este una accidentala.

Am luat legatura cu colegii din magazin si la mijloc se afla o eroare de tastare a casierului, care este inca in perioada de scolarizare, fiind un angajat nou.

Ne dorim sa remediem situatia si il rugam pe client sa revina in magazin cu bonul fiscal, pentru a-i putea restitui diferenta de bani incasata.

Pentru ca astfel de situatii sa nu se repete, vom insista pe aspectele legate de produsele cu reducere in cadrul procesului de scolarizare a colegilor nostri.

Cu stimă, Echipa de Comunicare Lidl România”

Marius Nica director editorial Este ziarist din 1997 și a colaborat cu mai multe instituții de media locale și naționale până în 2007, când a devenit editor coordonator al www.observatorulph.ro, liderul actual al presei prahovene. De același autor