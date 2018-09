Trei metode prin care supermarketurile își păcălesc clienții

Inspectorii OPC au efectuat în ultimele luni mai multe controale în supermarketuri, unde au identificat trei tipuri de înșelătorii:

- comercializare de produse cu denumire incorecta in raport cu ingredientele declarate pe etichetele de produs, ceea ce inducea in eroare consumatorul mediu asupra principalelor caracteristici ale produselor influentandu-l in deciziile de efectuare a achizitionarii unor astfel de produse;

- comercializare de produse alimentare ambalate recantarite in cadrul unitatii cu declararea unei cantitati nete mai mari decat cea stabilita de producator, ducand implicit la plata suplimentara pentru consumator si respectiv comercializarea de produse alimentare ambalate cu gramaj declarat la care, in urma cantaririi, s-a constatat nerespectarea acestuia;

- comercializare de suplimente alimentare sub forma de pachete promotionale „2 la pret de 1” sau „1+1 GRATIS” fara a avea afisat la locul de comercializare pretul de vanzare astfel incat sa reiasa avantajul specific pretului;

Alte deficiențe identificate:

- comercializare de produse alimentare cu caracteristici calitative neconforme;

- nerespectarea conditiilor de temperatura la expunerea spre comercializare a unor produse alimentare;

- comercializare de produse alimentare preambalate fara a avea declarate pe ambalaj conditiile de pastrare;

- prestarea de servicii alimentare fara respectarea conditiilor prescrise sau declarate;

- depozitarea produselor alimentare fara respectarea conditiilor de pastrare impuse de producator si declarate pe eticheta de produs;

- utilizarea in spatiul destinat transarii carnii a unor produse nesigure;

- comercializare de produse ce au aplicate pe ambalaj informatii cu privire la anumite premii, perioada promotiei fiind depasita.

