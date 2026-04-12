Centrul Voila din Câmpina, model pentru Ministerul Sănătății în tratarea adolescenților dependenți de droguri

Centrul CREAATIV de la Spitalul Voila din Câmpina, dat exemplu în tratarea dependențelor la adolescenți, printr-un parteneriat încheiat între Ministerul Sănătății și Asociația Zi de BINE a Melaniei Medeleanu. Parteneriatul asigură continuarea sprijinului pentru tineri și după externare, prin consiliere, monitorizare și programe dedicate de reintegrare.

Tratamentul tinerilor care se confruntă cu dependența de droguri nu mai este văzut ca o intervenție de moment, ci ca un proces de lungă durată. Noul parteneriat vine ca răspuns la situațiile tot mai dese, din nefericire, în care adolescenții au nevoie de ajutor specializat, dar și de sprijin constant pentru a nu reveni la cosnumul de stupefiante.

„Deși un loc de tratament poate face diferența, în realitate, partea cea mai grea începe adesea după externare.

În multe situații, intervenția dintr-un centru specializat reușește să stabilizeze situația, însă, fără continuitate în sprijin, riscul de recădere rămâne ridicat.

De aceea, este esențial ca sprijinul acordat unui adolescent să nu se oprească la tratamentul inițial. Intervenția trebuie să fie coordonată și dusă mai departe, cu implicarea specialiștilor, a serviciilor medicale și a comunității”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete.

Rezultatele obținute la Centrul de la Voila, prin programul CREAATIV, arată că intervențiile specialiștilor în adicții pot face o diferență reală în viața adolescenților care se confurntă cu consumul de droguri. În decurs de un an, aproximativ 100 de tineri au beneficiat de tratament în cadrul acestui program, iar rata de reinternare a rămas scăzută, un indicator că intervenția făcută la timp și corect schimbă evoluția acestor cazuri.