Ce spitale si farmacii vor fi deschise în minivacanța de Paște, în Prahova

Minivacanța de Paște aduce program special pentru multe farmacii și spitale din județul Prahova. Cum Vinerea Mare, precum și prima și a doua zi de Paște sunt libere de la stat, unele unități vor fi închise în această perioadă.

Ce program vor avea farmaciile de Paște

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a publicat programul farmaciilor din județ, în perioada minivacanței de Paște.

Vineri și sâmbătă, 10 și 11 aprilie, majoritatea farmaciilor vor fi deschise, ce e drept multe dintre ele vor funcționa după un program redus.

Nu același lucru se va întâmpla în prima zi de Paște, 12 aprilie. Dacă vei avea nevoie atunci de medicamente, vei găsi câte o singură farmacie deschisă în Ploiești, Câmpina și Sinaia.

La Ploiești va fi deschisă duminică non-stop farmacia de pe strada Victoriei, nr. 4, bl. CC VEST.

În Câmpina, în prima zi de Paște găsești deschisă non-stop farmacia situată pe Bulevardul Carol I, nr. 48, bl. 12F, sc. A, iar la Sinaia va funcționa farmacia de pe Bulevardul Carol I, Nr.41, cu program între orele 11-21.

Luni, a doua zi de Paște, multe farmacii se vor deschide, însă vor funcționa după un program special.

Ce spitale vor fi deschise la Ploiești și Câmpina, de Paște

Medicii ne recomandă să nu facem excese la masa de Paște, să mâncăm și să bem cumpătat, mai ales că sunt mulți români care au ținut post, iar trecerea bruscă la o masă copioasă, le poate afecta serios sănătatea. Nu toate spitalele din Prahova vor asigura permanența în minivacanța de Paște.

Spitalul Județean din Ploiești

La Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești, Unitatea de Primiri-Urgențe va rămâne deschisă în această perioadă, iar medicii și asistentele de pe secții își vor urma gărzile în mod normal.

În ceea ce privește asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu, aceasta nu va fi asigurată, personalul de aici fiind liber de vineri, 10 aprilie și până luni, 13 aprilie.

Managerul unității, dr. Sebastian Toma, a declarat pentru Observatorul Prahovean că vor fi acoperite majoritatea secțiilor (ATI, Cardiologie, ORL, Boli Interne), cu mențiunea că Radiologia și Neurologia rămân în continuare secții cu un important deficit de personal.

Spitalul de Pediatrie Ploiești

Spitalul de Pediatrie Ploiești va asigura permanența în minivacanța de Paște. Potrivit managerului unității, dr.Anca Miu, există linii de garda complete la Compartimentul de Primiri-Urgențe (Pediatrie, Chirurgie și Ortopedie pediatrică, ATI pediatrie).

Spitalul Municipal Câmpina

La Spitalul Municipal Câmpina, Unitatea de Primiri-Urgențe rămâne deschisă, gărzile, Radiologia și Laboratorul vor funcționa în perioada de Paște în regim de permanență. În schimb, Ambulatoriul va fi și aici închis de vineri, 10 aprilie, până marți, 13 aprilie.