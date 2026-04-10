Un sfert din medicii din România lucrează în București. Câți sunt în Prahova și care sunt județele cu cei mai puțini doctori

Distribuția medicilor în România rămâne profund dezechilibrată, cu o concentrare masivă în marile centre universitare, în special în București, în timp ce numeroase județe se confruntă cu lipsuri serioase de personal medical.

Potrivit unei analize publicate de HotNews, care are la baza datele furnizate de Colegiul Medicilor, aproape un sfert dintre medicii din România lucrează în București. Capitala adună peste 15.000 de medici, dintr-un total de aproximativ 61.900 la nivel național, la care se adaugă și circa 22.000 de medici rezidenți.

Diferențele devin evidente atunci când sunt analizate cifrele din teritoriu. De exemplu, în județe precum Călărași sau Giurgiu activează doar în jur de 300–400 de medici, iar în Tulcea aproximativ 500, de câteva zeci de ori mai puțini decât în București. Aceste discrepanțe se traduc direct în acces limitat la servicii medicale pentru populația din aceste zone.

La polul opus, după București, se află marile centre universitare. Clujul și Timișul au fiecare câteva mii de medici (în jur de 3.000–4.000), iar Iașiul depășește, de asemenea, pragul de 3.000, beneficiind de infrastructură medicală dezvoltată și de universități de profil care atrag specialiști.

Prahova, la mijlocul clasamentului

În acest peisaj, județul Prahova ocupă o poziție intermediară. Aici activează 1.241 de medici, un număr semnificativ mai mare decât în județele deficitare, dar mult sub nivelul marilor centre medicale din țară.

Raportat la București, diferența este de peste 10 ori, iar comparativ cu județe precum Cluj sau Timiș, Prahova are de aproximativ trei ori mai puțini medici.

Aceste cifre arată că, deși nu se află printre cele mai afectate județe, Prahova nu reușește să atragă un număr suficient de specialiști pentru a se apropia de standardele marilor centre universitare.

Dezechilibrele din sistem, o problemă structurală

Analiza evidențiază că problema nu ține doar de numărul total de medici, ci mai ales de distribuția acestora.

„Există dezechilibre semnificative între mediul urban și cel rural, dar și între marile centre universitare și restul țării”, arată sursa citată.

În practică, acest lucru înseamnă că pacienții din județele slab acoperite sunt nevoiți, de multe ori, să se deplaseze către orașe mari pentru consultații sau tratamente, ceea ce pune presiune suplimentară pe spitalele din aceste centre.