Infecțiile respiratorii la copii. Cum poți evita coada de la Urgențe

Infecțiile respiratorii sunt foarte frecvente la copii, mai ales după intrarea în colectivitate, la creșă sau la grădiniță. De cele mai multe ori, acestea sunt ușoare și trec în câteva zile, însă uneori este nevoie de evaluare medicală pentru stabilirea diagnosticului corect și a tratamentului potrivit. Specialiștii Dentirad Hospital din Plopeni (Bulevardul Republicii 8-10) explică de ce este important consultul pediatric.

Ce sunt infecțiile respiratorii

Acestea afectează nasul, gâtul, traheea sau plămânii și sunt provocate, de regulă, de virusuri sau bacterii. Printre cele mai frecvente se numără: răceala, faringita, laringita, bronșita, bronșiolita, pneumonia

Cele mai întâlnite simptome sunt: febră, nas înfundat sau secreții nazale, tuse, durere în gât, oboseală, lipsa poftei de mâncare, respirație dificilă.

Când trebuie mers rapid la medic

Este important ca părinții să solicite consult pediatric dacă observă: respirație dificilă sau rapidă, febră mare care nu scade, copil foarte somnolent sau apatic, refuzul lichidelor, tuse severă sau persistentă buze sau piele cu tentă albăstruie.

Simptomele infecțiilor respiratorii pot fi asemănătoare, iar diferența dintre ele nu este întotdeauna ușor de stabilit acasă. De aceea, atunci când simptomele persistă sau starea copilului se agravează, consultul pediatric este important pentru stabilirea diagnosticului corect și a tratamentului adecvat.

Consultații pediatrie fără cozi la urgențe

Părinții care caută asistență medicală pediatrică pot apela la Dentirad Hospital pentru evaluarea simptomelor respiratorii la copii. Medicul pediatru poate aprecia starea generală a copilului, poate identifica tipul infecției și poate recomanda investigațiile sau tratamentul necesar.

În cazul infecțiilor respiratorii persistente sau al simptomelor severe, prezentarea la medic este importantă pentru prevenirea complicațiilor și pentru recuperarea rapidă a copilului.

Dentirad Hospital are și o cameră de gardă. Pentru detalii sunați la 0244 997.