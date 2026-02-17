Ministrul Sănătății anunță că nu va tăia veniturile din spitale și ambulanță cu 10%

Angajații din spitale și serviciile de ambulanță scapă de tăierile salariale de 10%. Anunțul a fost făcut luni, 16 februarie, de către ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a transmis că „o tăiere liniară nu ar fi adus economii reale, dar ar fi produs efecte negative serioase într-un sistem deja solicitat la maximum”.

Ministrul Sănătății a recunoscut faptul că sistemul de sănătate are probleme structurale vechi: dezechilibre, risipă și lipsa unor criterii clare de performanță. Soluția, spune el, nu este austeritatea, ci o reformă profundă și coerentă.

„Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse cu 10%. Am susținut această poziție pentru că o tăiere liniară nu ar fi adus economii reale, dar ar fi produs efecte negative serioase într-un sistem deja solicitat la maximum.

În sănătate, fiecare verigă este esențială. De la medic, farmacist, asistent, biolog, chimiști, fizioterapeuți, până la personal tehnic și administrativ – toți susțin funcționarea zilnică a sistemului.

O reducere brută și liniară a veniturilor ar fi însemnat nu doar demotivare și scăderea încrederii, ci și un nou exod al acestora din sistem. Venituri mai mici pentru oameni înseamnă resurse mai puține pentru spitale, tratamente și investiții. Nu putem consolida sănătatea slăbindu-i pe oameni.

În același timp, spun la fel de clar: sănătatea are nevoie de reformă profundă. Știu că există probleme structurale ignorate ani la rând. Dezechilibre, necorelări, risipă, lipsă de criterii clare. Tocmai aceste lucruri le corectăm acum.

Reforma corectă înseamnă:

criterii reale de performanță corelate cu activitatea și complexitatea cazurilor;-

reorganizarea sistemului de gărzi;

reclasificarea spitalelor;-

reducerea risipei și transparență totală în cheltuirea fondurilor.

Economiile se fac din eficiență și ordine, nu din tăieri aplicate uniform.

Pentru personalul medical: am încredere în profesionalismul și dedicarea voastră. Reforma pe care o construim este pentru a vă oferi un sistem mai corect, mai predictibil și mai echilibrat. Nu împotriva voastră, ci împreună cu voi.

Pentru pacienți: fiecare decizie pe care o iau are un singur criteriu final – binele dumneavoastră. Lupt pentru un sistem mai stabil, mai demn și mai sigur, în care să nu simțiți că deranjați atunci când aveți nevoie de ajutor.

Pentru sistemul de sănătate, mesajul meu este clar: îl reașezăm pe principii de responsabilitate, performanță și respect. Îl întărim prin reformă reală, nu prin măsuri contabile”, este mesajul lui Alexandru Rogobete.