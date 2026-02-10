Ministrul Sănătății admite că a greșit cu privire la neplata primei zile a concediului medical

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a recunoscut că una dintre cele mai discutate modificări legislative din ultima perioadă, neplata primei zile a concediului medical, a fost formulată greșit încă de la început. Invitat la TVR Info, acesta a transmis că își cere scuze public și că a greșit în privința concediului medical, fiindcă „nu am nuanțat din prima și nu am ținut cont de anumite particularități”.

- Publicitate -

Declarațiile au venit în contextul în care, de la 1 februarie 2026, nu se mai plătește prima zi de concediu medical. După un val de critici, dar și o sesizare la Curtea Constituțională a României din partea Avocatul Poporului, Executivul se pregătește să facă un pas înapoi: prima zi de concediu medical se va plăti, însă numai pentru anumite categorii de asigurați. Detalii AICI.

„Am greșit pentru că nu am nuanțat-o din prima și pentru că nu am ținut cont de anumite particularități. Deci da, eu îmi asum întotdeauna erorile. Ce vreau să subliniez și mai spun încă o dată: orice pachet legislativ este perfectibil, o lege nu înseamnă că reprezintă Tablele lui Moise, să nu mai poată fi modificată”, a declarat ministrul Sănătății.

- Publicitate -

Rogobete a explicat care au fost argumentele care au stat la baza intervenției legislative și a vorbit despre creșterile artificiale ale concediilor medicale scurte, de una sau două zile, luate înainte de zilele libere sau sărbători legale, fenomen care dispărea imediat după weekend.

„Vă aduceți aminte că, în prima mea săptămână de mandat, eu am fost cel care a ieșit public și am spus că avem un fenomen care s-a maturizat în timp, în ani de zile, în care lucrurile au fost ignorate, în care controalele nu au existat și evident că lucrurile au degenerat. (…)

Controalele vor continua, voi verifica în continuare acele concedii scurte de o zi, două, trei, astfel încât să ne asigurăm că acest fenomen se reduce și poate, la un moment dat, de ce nu, dispare”, a mai subliniat ministrul Sănătății.

- Publicitate -

Rogobete a mai transmis că reducerea concediilor nejustificate a adus economii semnificative, estimate la aproximativ 120 de milioane de lei lunar. Potrivit acestuia, banii pot fi redirecționați către medicamente, tratamente și investiții în spitale, iar legislația va rămâne deschisă ajustărilor.