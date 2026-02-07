Prima zi de concediu medical ar putea fi plătită pentru cinci categorii de bolnavi

După disputele din spațiul public legate de tăierea de la plată a primei zile de concediu medical, de la 1 februarie 2026, Ministerul Sănătăţii, condus de Alexandru Rogobete, şi CNAS propun mai multe excepții printr-un proiect de ordonanţă de urgenţă. Cinci categorii importante de bolnavi vor fi exceptate, iar în cazul lor va fi plătită și prima zi a concediului medical.

În urma valului de critici din spațiul public, Ministerul Sănătății a venit cu un nou proiect care aduce modificări, notează hotnews.ro. Sunt introduse, așadar, excepții la măsura privind neplata primei zile de concediu medical.

Cele cinci categorii propuse pentru a fi exceptate:

pacienții care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare, atât spitalizare continuă, cât și spitalizare de zi;

persoanele aflate în concediu de maternitate;

persoanele aflate în concediu de risc maternal;

persoanele aflate în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav;

pacienții incluși în programele naționale de sănătate;

„Luând în considerare necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente de natură legislativă care să ducă la protejarea femeilor în perioada de graviditate, precum și a unor categorii de bolnavi a căror stare de sănătate este grav afectată de patologii cronice invalidante, se impune adoptarea unor măsuri urgente și excepționale pentru reglementarea acordării concediilor medicale pentru perioade îndelungate și în mod repetat, astfel încât să poată fi asigurat accesul acestora la servicii medicale terapeutice, de evaluare și de monitorizare periodică a evoluției bolii”, se arată în proiectul de act normativ.

Reamintim faptul că Avocatul Poporului a cerut CCR să declare neconstituţională neplata primei zile de concediu medical. Detalii AICI.