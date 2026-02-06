Alertă ANSVSA: mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluși, retrase din magazine

Autoritățile sanitare au anunțat vineri, 6 februarie 2026, că au retras de pe piață mai multe tipuri de lapte praf pentru nou-născuți, după ce au fost identificate riscuri de contaminare cu cereulidă, o toxină periculoasă. ANSVSA (Autoritatea Naţională Sanitară şi pentru Siguranţa Alimentelor) recomandă părinților să nu folosească produsele din loturile afectate și să se adreseze de urgență medicului în cazul apariției unor simptome neobișnuite la copii.

- Publicitate -

Potrivit anunțului publicat pe pagina de Facebook a instituției, produsele vizate de rechemare sunt:

Aptamil AR (gramaj – 300 g, date de expirare: 23.07.2026, 22.08.2026, 12.09.2026, 25.03.2027);-

Aptamil Nutri-Biotik 1 (gramaj – 800 g, date de expirare: 14.07.2026, 06.08.2026, 05.09.2026, 17.10.2026, 13.11.2026, 27.11.2026), dar și cel cu gramaj de 1200 g, cu data de expirare 15.08.2026;-

Aptamil Nutri-Biotik 2 (gramaj – 800 g, date de expirare: 09.07.2026, 01.08.2026, 31.08.2026, 09.09.2026, 18.09.2026, 11.10.2026, 27.10.2026, 30.11.2026, 10.12.2026, 20.12.2026), precum și cel cu gramaj de 1200 g, cu datele de expirare: 30.07.2026, 20.08.2026, 05.11.2026, 23.12.2026, 09.01.2027;

Aptamil Profutura Duobiotik 1 (gramaj – 800 g, dată de expirare: 13.05.2027);

Aptamil Profutura Duobiotik 2 (gramaj – 800 g, date de expirare: 12.05.2027, 16.07.2027);

Milupa Milumil 1 (gramaj – 600 g, date de expirare: 08.08.2026, 09.10.2026, 30.12.2026, 14.01.2027).

„Verificați cu atenție denumirea produsului, gramajul și data de expirare; nu utilizați produsele din loturile menționate; returnați produsele la punctul de vânzare de unde au fost achiziționate; în cazul apariției unor simptome neobișnuite la copil, adresați-vă de urgență medicului”, este mesajul transmis părinților de către ANSVSA.