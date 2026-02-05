Plata gărzilor medicale, în funcție de performanță. Ce spune ministrul Sănătății

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, zilele trecute, că salarizarea şi tarifarea gărzilor vor fi diferite, urmând ca plata medicilor să se facă în funcţie de performanţă. „Cât eu voi fi la Ministerul Sănătăţii, nu o să mai existe o creştere în mod egal a veniturilor”, a transmis Rogobete.

„Nu dau înapoi şi, prin noua reformă a gărzilor, a metodologiei prin care se vor realiza gărzile, o să vedeţi că salarizarea şi tarifarea gărzilor vor fi diferite şi îmbunătăţite, dar – şi subliniez acest «dar» – plata se va face în funcţie de performanţă.

Pentru că, iertaţi-mă, oricum se supără mulţi pe mine şi aşa vreau să spun, o să dau exemplu fără nicio problemă: există chirurgi în ţara asta care operează 20 de pacienţi pe săptămână şi chirurgi care operează 2 pacienţi pe an.

Ori, la finalul anului, au aceleaşi venituri. Ori, mie nu mi se pare corect şi nici echitabil”, a spus ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a mai precizat că este de acord cu creşteri salariale în sistem, însă „doar pentru cei care muncesc”. Potrivit anunţului ministrului, salarizarea cadrelor medicale va fi corelată cu indicatorii de performanţă, care sunt utilizaţi în toată Europa.