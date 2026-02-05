- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSănătate

Plata gărzilor medicale, în funcție de performanță. Ce spune ministrul Sănătății

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
alexandru rogobete
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății - sursa foto -Facebook

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, zilele trecute, că salarizarea şi tarifarea gărzilor vor fi diferite, urmând ca plata medicilor să se facă în funcţie de performanţă. „Cât eu voi fi la Ministerul Sănătăţii, nu o să mai existe o creştere în mod egal a veniturilor”, a transmis Rogobete.

- Publicitate -

„Nu dau înapoi şi, prin noua reformă a gărzilor, a metodologiei prin care se vor realiza gărzile, o să vedeţi că salarizarea şi tarifarea gărzilor vor fi diferite şi îmbunătăţite, dar – şi subliniez acest «dar» – plata se va face în funcţie de performanţă.

Pentru că, iertaţi-mă, oricum se supără mulţi pe mine şi aşa vreau să spun, o să dau exemplu fără nicio problemă: există chirurgi în ţara asta care operează 20 de pacienţi pe săptămână şi chirurgi care operează 2 pacienţi pe an.

- Publicitate -

Ori, la finalul anului, au aceleaşi venituri. Ori, mie nu mi se pare corect şi nici echitabil”, a spus ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a mai precizat că este de acord cu creşteri salariale în sistem, însă „doar pentru cei care muncesc”. Potrivit anunţului ministrului, salarizarea cadrelor medicale va fi corelată cu indicatorii de performanţă, care sunt utilizaţi în toată Europa.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Simpaticul și Mormântul părintelui Arsenie Boca, aliații neașteptați ai președintelui Dan și ai UE împotriva acuzațiilor din SUA

Mihai Nicolae Mihai Nicolae -
În mod paradoxal, cea mai bună apărare față de...

Filmul electrocutării celor doi electricieni din Prahova. A apărut tensiune pe linia „deconectată”

Marius Nica Marius Nica -
Doi electricieni ai companiei Distribuție Energie Electrică România (DEER)...

Noi informații despre angajații Electrica electrocutați în Prahova, la Strejnicu

Marius Nica Marius Nica -
Doi angajați Electrica s-au electrocutat marți, 3 februarie, în...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -