Professional Farmaline a reunit 350 de profesioniști din sănătate în Conferința Medicală „Prevenția și medicina personalizată – rol esențial în sistemul medical și farmaceutic”

Ploiești, 27 noiembrie 2025 – Professional Farmaline a organizat Conferința Medicală „Prevenția și medicina personalizată – rol esențial în sistemul medical și farmaceutic”, la care au participat peste 350 de medici, farmaciști, reprezentanți ai autorităților din sănătate din județele Prahova și Dâmbovița, precum și companii farmaceutice.

Conferința a găzduit un dialog de interes public despre impactul bolilor respiratorii de sezon și modalitățile de prevenire și tratament. Într-o dezbatere moderată de Mihaela Tănase, specialist în politici publice de sănătate, participanții au discutat despre cum pot colabora medicii și farmaciștii pentru asigurarea unor tratamente mai eficiente care să contribuie la creșterea gradului de prevenire a bolilor respiratorii.

Conform ultimelor date disponibile, în 2021, peste 81.000 de decese au fost atribuite bolilor respiratorii cronice, în România. În 2020, conform datelor naționale, 7,3% din toate decesele au avut drept cauză boli respiratorii (4% pneumonie, 2% BPOC). Bolile respiratorii reprezintă o povară mare pentru sistemul de sănătate publică, iar în lipsa vaccinării, foarte mulți pacienți vulnerabili ajung în stare gravă la spital.

Colaborarea dintre medici și farmaciști poate să contribuie la îmbunătățirea prevenției bolilor respiratorii, prin vaccinare, consiliere completă, monitorizarea tratamentului – a fost concluzia specialiștilor. Vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă de a preveni bolile respiratorii grave și complicațiile lor, iar medicul și farmacistul au un rol esențial în depistarea lor timpurie.

Noile modificări aduse Legii reformei sănătății, care vor intra în vigoare la 22 aprilie 2026, prevăd accesul pacienților la servicii farmaceutice cu sau fără contribuție personală, inclusiv la administrarea vaccinurilor, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății. Aceste reglementări consolidează rolul farmacistului în prevenție și creează cadrul legal pentru extinderea vaccinării în farmacii, facilitând astfel un acces mai rapid și mai sigur al populației la imunizare

Răzvan Munteanu, Manager General Professional Farmaline:

„Mă bucur că am reușit să conectăm, pentru prima dată în județele Prahova și Dâmbovița, peste 350 de profesioniști din sănătate: doctori, farmaciști, asistenți medicali, asistenți de farmacie, precum și autoritățile statului din sănătate – CAS, DSP, DGASPC, reprezentanții Colegiilor Medicilor și Farmaciștilor și nu în ultimul rând, reprezentanți ai spitalelor și ai clinicilor medicale.

Am avut un dialog deschis, orientat pe colaborarea tuturor profesioniștilor din ecosistemul de sănătate, pentru o abordare integrată în prevenție, cu scopul de a proteja căt mai bine sănătatea oamenilor”.

Invitatul special al evenimentului a fost Prof. Univ. Dr. Valeriu Gheorghiță, Medic primar boli infecțioase, Manager al Spitalului Clinic de Urgență Prof. dr. Agrippa Ionescu, fost Președinte al Comitetului Național de Coordonare a Activităților de Vaccinare împotriva COVID-19. El a menționat că prevenția este o prioritate pentru Ministerul Sănătății, iar includerea farmaciilor în strategia de prevenție este un demers pozitiv, mai ales într-un cadru organizat și reglementat.

Valeriu Gheorghiță a enumerat mai mulți factori care duc la o prevenție scăzută în România, cum ar fi lipsa percepției riscului și teoriile conspiraționiste. De aceea, educarea și informarea corectă a pacienților, alături de accesul facil la vaccinare, sunt esențiale pentru creșterea prevenției în România.

România se află pe locul 1 în Europa, în topul deceselor din cauze tratabile și evitabile, un exemplu îngrijorător fiind cele 23 de cazuri de deces din cauza rujeolei la copii nevaccinați, înregistrate la nivel european, dintre care 22 au fost în România.

Rezistența la antibiotic este un alt subiect abordat, în condițiile în care România se confruntă cu un număr foarte mare de infecții intra-spitalicești rezistente la antibiotice. Există o corelație foarte clară între rata consumului de antibiotic și rezistența la antibiotic, iar de multe ori antibioticele sunt utilizate empiric în sistemul de sănătate – de aceea, comunicarea și informarea susținută sunt necesare pentru utilizarea rațională a acestora.

Sunt multe beneficii pe care le putem obține la nivel populațional, pe scară largă, conștienți fiind că prevenția nu este usoară și este nevoie de multă colaborare și educare, a mai spus Valeriu Gheorghiță.

Din declarațiile vorbitorilor:

Dr. COSMINA BERBECEL, Medic Primar medicină de familie

Pacienții sunt informați și sunați în permanență pentru programare la vaccinare, le explicăm riscurile și îi îndemnăm să se protejeze. Orice vaccinare în plus este un sprijin pentru medicul de familie, iar sprijinul farmaciștilor este important.

Psiholog ALIN COMSA, Specialist în comunicare și relații publice, licențiat în psihologie

Ne confruntăm cu lipsa educației în privinta vaccinării, primul impuls al oamenilor este să refuze. Este important să explicăm riscurile pe înțelesul pacientului. Pacienții se întâlnesc mult mai mult cu farmaciștii decât cu medicii, de aceea, rolul lor este important în prevenție.

Dr. SIMONA POPESCU, Medic Primar ORL

Am facut o echipă de succes cu farmaciștii, m-au ajutat de multe ori să găsesc varianta optimă pentru pacienții respectivi, au demontat miturile, au fost un permanent liant între noi (medicul specialist), medicul de familie și pacient. Am avut inițiativa ca medici din mai multe specialități să avem întâlniri regulate cu pacienții pe diverse teme, pentru a discuta și a-i ajuta să ia deciziile cele mai bune pentru sănătatea lor.

Dr. AURA ELENA NICA, Medic primar cardiolog

Vaccinarea antigripală și antipneumcocică este recomandată în bolile cardio-vasculare. Pacienții cu insuficiență cardiacă deobicei sunt mai temători și aleg să se vaccineze. Farmaciștii se pot implica în programele de evaluare a tensiunii în farmacie dar există o metodologie de măsurare care trebuie făcută la medic, iar fiecare tratament trebuie personalizat.

Dr. RALUCA MIHAELA BERCEA, Medic Primar pneumologie, Medic Specialist medicină internă

Este important să accelerăm digitalizarea sistemului de sănătate pentru a putea facilita prevenția prin accesul la date și trasabilitate. Colaborăm foarte bine cu famaciștii, care ne trimit frecvent pacienți pentru controale de specialitate.

Farm. IOANA SANDU, Farmacist Professional Farmaline

Ioana Sandu a vorbit despre contribuția semnificativă pe care farmacistul o poate avea în creșterea aderenței la tratament. Prin consiliere, educarea pacienților și prepararea tratamentului personalizat în receptură, farmacistul devine un partener direct în optimizarea terapiei.

Ea a subliniat că laboratorul Professional Farmaline este certificat ISO 9001:2008, utilizează substanțe controlate provenite de la distribuitori autorizați, aparatură de ultimă generație și respectă integral regulile de bună practică farmaceutică, conform legislației în vigoare.

„Farmacistul este cel care garantează calitatea produsului preparat în laborator”, a precizat Ioana Sandu, subliniind rolul esențial al specialistului în asigurarea siguranței și eficienței tratamentelor personalizate.

Dr. Nicoleta Mihaela Mindrescu, Medic Primar în diabet, nutriție și boli metabolice Farmacistul are un rol esențial în prevenție, acesta fiind adesea prima interfață pentru pacient. „Contează votul de încredere pe care pacientul îl acordă farmacistului, mai ales pentru că relația farmacist–pacient este mult mai accesibilă”, a precizat aceasta.

În România, peste 100.000 de pacienți sunt diagnosticați anual cu diabet de tip II, iar îngrijorător este faptul că, pentru fiecare pacient diagnosticat, există cel puțin încă un pacient nediagnosticat. În acest context, farmacistul are un rol important în orientarea pacientului către medicul specialist, contribuind la depistarea timpurie și la îngrijirea adecvată a pacienților cu risc.

Farm. Angela Savu, Manager Activitate Farmaceutica Professional Farmaline, subliniază rolul esențial al farmacistului în actul de prevenție și în relația directă cu pacientul. „Noi, farmaciștii, credem în specialiști, în știință, în prevenție și în grija față de oameni”, a declarat aceasta.Cu o experiență de peste 25 de ani în relația cu pacienții din mediul urban și rural, rețeaua Professional Farmaline deservește anual peste 2 milioane de pacienți, ceea ce reprezintă o responsabilitate majoră pentru întreaga echipă.

Angela Savu a evidențiat și importanța standardelor unitare în serviciile farmaceutice:

„Misiunea noastră este de a oferi servicii de aceeași calitate în toate farmaciile noastre, indiferent de mediul în care sunt localizate.” În opinia sa, colaborarea constantă dintre farmacist și medic este un pilon al siguranței pacientului. „Cred cu tărie că farmaciștii, împreună cu medicii, pot contribui la evoluția sistemului de sănătate”, a concluzionat aceasta.

Professional Farmaline mulțumește tuturor participanților la dezbatere:

Prof. Univ. Dr. VALERIU GHEORGHIȚĂ, Medic Primar boli infecțioase

Dr. NICOLETA MÎNDRESCU, Medic Primar în diabet, nutriție și boli metabolice

Dr. SIMONA POPESCU, Medic Primar ORL

Dr. COSMINA BERBECEL, Medic Primar medicină de familie

Dr. RALUCA MIHAELA BERCEA, Medic Primar pneumologie, Medic Specialist medicină internă

Dr. AURA ELENA NICA, Medic primar cardiolog

Psih. ALIN COMSA, Specialist în comunicare și relații publice, licențiat in psihologie

Farm. IOANA SANDU, Farmacist Professional Farmaline

Farm. SILVIU CONSTANTINESCU, Președinte Colegiul Farmaciștilor Prahova

Dr. MIHAELA PETROVICI, Președinte Colegiul Medicilor Prahova

CĂTĂLIN ALBU, Director DSP Prahova

VALENTIN POPESCU, Cofondator Type:Nature

ANGELA SAVU – Manager acivitate farmaceutică Professional Farmaline

RĂZVAN MUNTEANU, Manager General Professional Farmaline

Despre Professional Farmaline

Suntem lider local al farmaciilor, cu 25 de ani de activitate pe piața din România. Rețeaua noastră include 33 de farmacii în 29 de localități din județele Prahova și Dâmbovița, farmacie online autorizată și laborator de farmacie avizat ISO.

Suntem în slujba a peste 2 milioane de pacienți anual, împreună cu cei 250 de angajați dedicați excelenței în farmacie.

Professional Farma Line este membru fondator al Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România.

wwww.pfarma.ro.