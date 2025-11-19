Cum vede rezolvată problema gărzilor managerul Spitalului de Pediatrie Ploiești

Medicul Anca Miu, managerul Spitalului de Pediatrie din Ploiești, consideră că ordinul 870/2004 care reglementează modalitatea de efectuare a gărzilor în spitalele publice trebuie abrogat, fiind nevoie, precizează aceasta, să fie rescris un altul, în concordanță cu realitatea.

- Publicitate -

Printre altele, Anca Miu transmite că o soluție pentru ca gărzile să fie asigurate optim ar fi atragerea medicilor din spitalele non-urgente în spitalele de urgență, în vederea completării liniilor de gardă. În felul acesta nu se irosește resursa umană și multe vieți vor putea fi salvate. „Nu au rost gărzile în specialități chirurgicale fără anestezist, nu au rost gărzile medicale fără investigații”, este de părere managerul Spitalului de Pediatrie din Ploiești.

„Ordinul 870/2004 care reglementează modalitatea de efectuare a gărzilor în spitalele publice trebuie abrogat și rescris un altul, în concordanță cu realitatea.

- Publicitate -

Spitalele de urgență cu linii de gardă în specialitățile vitale (urgență, ATI, chirurgie generală, Pediatrie, Cardiologie, Neurologie) asociate-gărzi la domiciliu (cu obligația prezentării în 20 minute) în restul specialităților în funcție de profil.

În cadrul secțiilor, unde sunt bolnavi de supravegheat, linie de gardă separat.

Asigurarea continuității investigațiilor paraclinice (laborator, imagistică) obligatorie prin cadre medii, cu posibilitatea interpretării și validării rezultatelor de la distanță (Telemedicina).

- Publicitate -

Plata diferențiată a gărzilor în funcție de specificul activității și al spitalului (urgență sau nonurgență).

Atragerea medicilor din spitalele non-urgente în spitalele de urgență în vederea completării liniilor de gardă. În felul acesta nu se irosește resursa umana și multe vieți vor putea fi salvate.

În final, suntem medici, suntem colegi și solidaritatea dintre noi ar fi soluția.

- Publicitate -

Nu au rost gărzile în specialități chirurgicale fără anestezist, nu au rost gărzile medicale fără investigații.

Mai bine asigurăm ambulante de transport spitalelor de supraveghere, plătim ambulantieri la „tura” (în loc de gărzi degeaba) și respectam cu responsabilitate protocolul de transfer al pacientului critic.

Știu că voi declanșa multe reacții de ură, în special din partea colegilor care nu vor sa fie deranjați în timpul gărzilor, dar după 32 de ani de gărzi efectuate numai în spitale de urgență, nu prea îmi mai pasă.

- Publicitate -

Nu vreau sa invoc justiția divină, dar eu știu că e acolo sus și veghează permanent”, a transmis managerul Spitalului de Pediatrie Ploiești.