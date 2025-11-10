Cazul de malpraxis de la Sinaia. Puține plângeri, multe suspiciuni și acuzații

După ce, pe 27 octombrie, Claudia Secăreanu, o tânără de 34 de ani, a murit, la Spitalul Fundeni din București, din cauza complicațiilor apărute în urma unei operații de colecistectomie, suferite pe 26 septembrie, la spitalul din Sinaia, unitatea sanitară a fost amendată cu peste 67.000 de lei. Soțul femeii nu e mulțumit de rezultat. Vrea ca medicii vinovați să fie acuzați de malpraxis și să fie trași la răspundere.

„Nu aș vrea să dramatizez situația noastră dar îmi doresc, dacă este posibil, ca persoanele care au greșit în a-mi trata soția iresponsabil să simtă și ei ceea ce simt eu la ora aceasta când copilul meu plânge și mă imploră să o aduc pe mama ei acasă. Nu vreau decât dreptate pentru soția mea”, transmite Oliviu Secăreanu.

Acesta ne-a declarat că va fi reprezentat în instanță, „pro bono” de către Adrian Cuculis, de la Casa de avocatură Cuculis și Asociații.

„E încă un caz de malpraxis, unul din multele, iar victimă, de data aceasta, din păcate, a fost soția mea. Din nefericire, intervenția medicilor din Capitală a fost tardivă. „70% din ficatul ei era o pungă cu puroi, a fost nevoie de rezecție. Ulterior, însă, a făcut AVC și a decedat. Dacă nu o țineau mai bine de două săptămâni în spitalul din Sinaia, avea o șansă la viață. Voi merge până în pânzele albe pentru dreptate”, ne-a mai mărturisit soțul tinerei de 34 de ani. Întreaba poveste poate fi citită AICI.

În urma apariției acestui caz care, din nou, a scandalizat opinia publică, am vrut să aflăm de la Direcția de Sănătate Publică Prahova câte plângeri legate de cazuri de malpraxis au fost înregistrate anul acesta și dacă existä dosare clasate, pe motiv că sunt incomplete sau pentru neplata onorariului cätre expertul medical.

Potrivit spuselor instituției, în 2025 au fost depuse mai puține plângeri față de 2024, când au fost înregistrate 7 plångeri, ca posibile cazuri de malpraxis.

Răspunsul DSP Prahova:

„În anul 2025 au fost inregistrate 3 plângeri, ca posibile cazuri de malpraxis. Existä o gcädere numericä a sesizärilor. În anul 2024 au fost inregistrate 7 plângeri, ca posibile cazuride malpraxis.

În prezent existä 3 dosare in lucru de cätre comisia de malpraxis (in baza regulamentului O.M.S. nr. 1343/06.11.2006, completat cu O.M.S. nr. 1235/24.04.2025 a O.M.S. nr. 1398/14.11.2006, Comisia analizeazä cazurile de malpraxis).

Există, într-adevăr, și dosare clasate. Motivele dosarelor clasate sunt: dosare incomplete sau neplata onorariului cätre expertul medical.

Pe rolul instantelorjudecätorești a fost contestatä doar o decizie (Decizia nr. 1/262/25.03.2024), prin care a fost confirmat un caz de malpraxis de cätre Comisia de monitorizare și competentä profesionalä pentru cazurile de malpraxis, contestațiecare face obiectul a patru dosare aflate pe rolul Tribunalului Prahova – în curs de judecatä, astfel:

Dosar nr. 1434/105/2024 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, cu obiect anularea Deciziei nr. 1/262/25.03.2024 emisä de Comisia de Monitorizare Competentä Profesionalä pentru cazuri de Malpraxis – care functioneazä la nivelul Direc!iei de Sänätate Publicä Prahova, termen de judecatä, 28.01.2026;

Dosar nr. 1794/105/2024 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, cu obiect anularea adresei nr. 258/12.03.2024, prin care Comisia aduce la cunoștință petentei situația de malpraxis stabilitä prin Decizia nr. 1/262/25.03.2024, s-a solicitat conexarea prezentei cauze la dosarul nr. 1434/105/2024 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, termen de judecatä, 28.01.2026;

Dosar nr. 1399/105/2024, aflat pe rolul Tribunalului Prahova, cu obiect anularea Deciziei nr.1/262/25.03.2024 anularea adresei nr. 258/12.03.2024, prin care Comisia aduce la cuno$in!ä petentei, situatia de malpraxis stabilitä prin Decizia nr.1/262/25.03.2024, termen de judecatä, 14.01.2026;

Dosar nr,1455/105/20242 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, cu obiect anularea Deciziei nr.1/262/25.03.2024 emisä de Comisla de Monitorizare Competen!ä Profesionalä pentru cazuri de Malpraxis – care functioneazäla nivelul Direc!iei de Sänätate Publicä Prahova, termen de judecatä, 17.03.2026.

La data prezentei, toate dosarele indicate mai sus, sunt in curs de judecatä in prima etapä procesualä — FOND”, a transmis directorul DSP Prahova, Cătălin Albu.