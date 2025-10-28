Ministerul Sănătății, somat să facă verificări la spitalul din Sinaia

Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită Ministerului Sănătăţii să trimită de urgenţă Corpul de Control la Spitalul Orăşenesc Sinaia, după ce o tânără de 34 de ani a murit la Spitalul Fundeni, la trei săptămâni după o intervenție chirurgicală de rutină (colecistectomie), suferită la spitalul din Sinaia.

Reamintim, Claudia Secăreanu, o tânără de 34 de ani, a murit, duminica trecută, la Spitalul Fundeni din București, din cauza complicațiilor apărute în urma unei operații de colecistectomie, suferite pe 26 septembrie 2025, la unitatea spitalicească din Prahova.

Din nefericire, spune Oliviu Secăreanu, intervenția medicilor din Capitală a fost tardivă. „70% din ficatul ei era o pungă cu puroi, a fost nevoie de rezecție. Ulterior, însă, a făcut AVC și a decedat”, a povestit bărbatul. Detalii AICI.

FACIAS cere trimiterea Corpului de Control al Ministerului Sănătății la Sinaia

„Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită Ministerului Sănătății să trimită de urgență Corpul de Control la Spitalul Orășenesc Sinaia, după decesul pacientei Claudia Georgiana Secăreanu. Aceasta a fost operată în cadrul spitalului, iar ulterior transferată la Spitalul Fundeni, unde medicii au constatat un diagnostic de sepsis și o afectare hepatică severă — probleme care nu au fost identificate sau tratate corespunzător de către Spitalul Orășenesc Sinaia.

FACIAS cere verificarea imediată a circumstanțelor medicale și administrative care au dus la pierderea vieții acesteia, identificarea celor responsabili și dispunerea celor mai aspre sancțiuni față de aceștia. Cazul de la Spitalul Orășenesc Sinaia confirmă, încă o dată, necesitatea reformării urgente a mecanismului de soluționare a cazurilor de malpraxis medical pentru ca abuzurile să nu rămână nepedepsite și să nu se mai repete.

Fundația solicită reformarea urgentă a mecanismului de soluționare a cazurilor de malpraxis

Conform celor relatate de soțului pacientei, transmise reprezentanților FACIAS, Claudia Georgiana Secăreanu, în vârstă de 34 de ani, s-a deplasat singură la Spitalul Orășenesc Sinaia, unde a fost internată pe 24 septembrie 2025 pentru o intervenție de colecistectomie efectuată de medicul Severius Bărbuță.

În prima săptămână, familia a fost informată că evoluția este favorabilă, cu toate că pacienta continua să acuze dureri persistente. După aproape trei săptămâni, a fost externată ca „fiind sănătoasă”, dar cu dureri postoperatorii. La externare, pacienta a fost lăsată cu o sondă de drenaj abdominal montată, acoperită doar cu un pansament.

La controlul postoperator, starea Claudiei Secăreanu a continuat să fie îngrijorătoare

Medicul chirurg i-a transmis că ar putea fi necesar un transfer la București, dar a amânat decizia. Ulterior, în fața persistenței durerilor, a admis că spitalul nu dispune de investigațiile necesare și a recomandat trimiterea către o unitate de nivel superior.

Miercuri, 22 octombrie 2025, Claudia Georgiana Secăreanu a ajuns la București și a fost internată la Spitalul Fundeni. A doua zi, joi, 23 octombrie, la ora 16:20, a intrat în sala de operație, unde a rămas timp de mai multe ore. Soțul a relatat că în acea zi starea vizibilă a soției era deja extrem de gravă, descriind că „era galbenă din cap până în picioare, inclusive unghiile”. În timpul intervenției, medicii au informat familia că situația era mult mai dificilă decât se anticipase, precizând că „70% din ficat era o pungă cu puroi”.

După operație, pacienta a fost transferată la secția de terapie intensivă, unde familia a fost informată că se fac toate eforturile pentru a-i salva viața. În acest interval, a suferit un accident vascular care a agravat și mai mult starea generală. În ciuda îngrijirilor primite, Claudia Georgiana Secăreanu s-a stins din viață duminică, 26 octombrie 2025, la Spitalul Fundeni.

30 de plângeri privind posibile cazuri de malpraxis la nivel județean, în perioada 2020- 2024

Datele obținute de FACIAS de la Direcția de Sănătate Publică Prahova, instituția de care aparține și Spitalul Orășenesc Sinaia, arată că, în perioada 2020–2024, au fost depuse 30 de plângeri privind posibile cazuri de malpraxis la nivel județean.

Doar în trei situații a fost emisă o decizie, restul dosarelor fiind clasate ca incomplete sau închise pe motiv de neplată a onorariului expertului medical. Singura hotărâre prin care s-a constatat un caz de malpraxis, emisă în 2024, a fost contestată în instanță și rămâne nesoluționată.

„Responsabilitatea medicală să nu mai fie blocată în birocrație și procese interminabile”

Conform analizei FACIAS, în perioada 2023–2024, la nivel național au fost depuse aproximativ 400 de plângeri, însă doar 15 (circa 5%) au fost validate de comisiile de malpraxis, toate fiind ulterior contestate în instanță.

FACIAS, împreună cu asociațiile de pacienți din România, solicită Ministerului Sănătății să inițieze de urgență un proiect de modificare a procedurii de soluționare a plângerilor de malpraxis, pentru ca pacienții și familiile lor să aibă acces la o procedură clară, accesibilă și eficientă, iar responsabilitatea medicală să nu mai fie blocată în birocrație și procese interminabile”, au transmis reprezentanții Fundației pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului.