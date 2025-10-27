Aparatură de ultimă generație la secția de recuperare medicală a Spitalului AS Medica, Bucov

Niciun efort nu este prea mare atunci când este vorba de sănătate. Acesta este unul dintre principiile după care s-a ghidat și se ghidează Spitalul AS Medica de la Bucov. Secția de recuperare medicală a unității spitalicești a fost dotată cu aparatură de ultimă generație, totul pentru ca persoanele care vin aici la tratament să beneficieze de cele mai bune echipamente medicale menite să le redea o viață activă și demnă. (VIDEO la finalul textului)

Recuperarea medicală reprezintă un ansamblu complex de intervenții terapeutice menite să restabilească funcționalitatea optimă a pacienților afectați de diverse afecțiuni, fie ele acute, posttraumatice, postoperatorii sau cronice, neurologice și degenerative.

În cadrul Spitalului AS Medica se pune accent pe o abordare integrată, totul pentru a se asigura o reabilitare eficientă și un plan de tratament adaptat nevoilor individuale ale fiecărei persoane.

Unitatea medicală pune constant pe primul loc binele pacientului

Acesta este motivul pentru care, la AS Medica Bucov, se investește în aparatură de ultimă generație, care să garanteze un tratament confortabil, sigur și eficient.

Recent, baza de tratament a fost dotată cu echipamente inovative ce oferă beneficii multiple celor internați, ajutând la vindecarea a numeroase patologii.

Nadina Liculescu este medic primar de recuperare medicală la Spitalul As Medica și are grijă de acei pacienți cu capacități funcționale reduse parțial sau total, ca urmare a unor afecțiuni, fie ele boli sau traumatisme.

Aparate de ultimă generație și beneficiile lor multiple

Specialistul a vorbit punctual, în cadrul unui interviu, despre beneficiile noilor echipamente cu care a fost dotată secția de recuperare medicală. Printre acestea, aparatul de drenaj limfatic, aparatul de undă scurtă, o terapie ce folosește undele electromagnetice de înaltă frecvență pentru a încălzi în profunzime țesuturile organismului,ori aparatul magnetodiaflux, care ajută la refacerea țesuturilor, conferă relaxare musculară și îmbunătățește circulația, terapia fiind una non invazivă.

Același medic a explicat și ce înseamnă terapia SYS (Super Inductive System), o terapie ce utilizează câmpuri electromagnetice de intensitate mare, pentru a stimula procesele naturale de vindecare ale organismului și pentru a reduce durerea în mod rapid și sigur, dar și terapia TECAR, o metoda de recuperare foarte avansată, care stimulează procesul natural de vindecare a organismului.

Modernizarea tehnologică va contribui la creșterea calității actului medical

Spitalul a fost dotat și cu aparatul ESWT (Extracorporal Shock Wave Teraphy) care generează unde acustice de înaltă energie, ce sunt transmise țesuturilor afectate, masa Bobath, un echipament folosit în kinetoterapie și reabilitare medicală pentru a sprijini metoda Bobath (o terapie destinată pacienților cu afecțiuni neurologice sau musculo-scheletice, masa de elongație, folosită în recuperarea medicală pentru decompresia coloanei și ameliorarea durerii cauzată de efecțiuni precum herniile de disc, protruziile, spondiloza, ori stenoza spinală, dar și cu Exoscheletul, folosit pentru a oferi suport, mobilitate și protecție în vederea reeducării mersului pacienților care prezintă afecțiuni locomotorii, oferindu-le posibilitatea de a sta în picioare și de a merge.

Modernizarea tehnologică de la Spitalul AS Medica va contribui, așadar, la creșterea calității și eficienței actului medical, îmbunătățind capacitatea de diagnostic și tratament pentru pacienți care se adresează unității spitalicești de la Bucov.

VIDEO:

