Bolnavii vor putea reclama trimiterea abuzivă de la stat la privat

De la 1 septembrie 2025, pacienţii vor putea raporta situațiile  în care au fost redirecţionaţi în mod abuziv către un cabinet privat, de la un spital de stat.

Sesizările vor putea fi făcute printr-un formular online, aflat pe site-ul Ministerului Sănătăţii, care va conţine următoarele date: spitalul unde s-a întâmplat, medicul implicat, cabinetul privat indicat, costurile impuse.

Ulterior, aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat şi sancţionat, noteaza economedia.

„Sistemul medical funcţionează mai bine printr-o colaborare deschisă între pacienţi şi medici. În România, un adevăr simplu trebuie cunoscut de toată lumea: spitalul public are obligaţia de a trata pacienţii.

Se schimbă vremea. Furtuni și vijelii în jumătate de țară

Meteorologii au emis mai multe alerte cod galben de instabilitate atmosferică pentru zeci de județe valabile de duminică, 17 august, și până luni dimineaţa....
Din păcate, am primit numeroase semnale că bolnavilor li se spune că «nu mai sunt locuri», «s-a terminat plafonul», «CT/RMN este stricat», «laboratorul nu funcţionează» sau că «nu există condiţii» – şi sunt trimişi către cabinete private, unde plătesc pentru servicii pe care ar fi trebuit să le primească gratuit. Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”, a transmis  ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

  1. Evident ca eventualele sesizari vor fi tratate cu maxima responsabilitate tocmai de catre angajatii ministerului sanatatii si cnas, adica fix aceia care ar fi trebuit sa ofere serviciile din capul locului 🙂
    Cand ai aprox. 2 milioane de bugetari din care aprox doar 250.000 care lucreaza in sanatate, cum sa ai pretentii de servicii de calitate si disponibilitate la o populatie deja extrem de imbatranita care isi fac analize din doua in doua zile??
    Vor curge aceste sesizari peplatforma respectiva,insa fara nici un rezultat

