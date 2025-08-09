Acces extins la vaccinarea gratuită anti-HPV

Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru fete și pentru băieți cu vârste între 11 și 26 de ani. Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătății, o serie de modificări legislative.

Una dintre cele mai importante modificări aprobate de Guvern se referă la vaccinarea anti-HPV. Programul are drept scop prevenirea cancerului de col uterin.

„În urma noilor reglementări, vaccinarea va fi disponibilă gratuit pentru fete și pentru băieți cu vârste între 11 și 26 de ani.

Modificările introduc un sistem simplificat de decontare a vaccinului prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Vaccinul va putea fi eliberat prin farmacii cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu CNAS, iar beneficiarii se vor adresa medicilor pentru administrarea acestuia.

Fondurile necesare pentru decontarea vaccinului anti-HPV și pentru serviciile de screening pentru cancerul de col uterin vor fi transferate de la bugetul de stat către Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, prin intermediul Ministerului Sănătății”, a anunțat Ministerul Sănătății.