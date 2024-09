O farmacistă din Prahova merge din casă în casă pentru a duce medicamente sătenilor care nu se pot deplasa

O scrisoare de mulțumire atipică ne-a fost transmisă, în cadrul campaniei „Doctor bun”, de către o cititoare din satul Dârvari. Atipică fiindcă recunoștința Adrianei Marin nu este la adresa unui medic sau a unei asistente, ci la adresa unei farmaciste, Luciana Păun pe numele său. Un om care, din spusele cititoarei, își depășește cu mult atribuțiile pe care le are și face fapte frumoase pentru localnici, în special pentru oamenii în vârstă, ori cei cu dizabilități.

Luciana Păun, ne-a povestit localnica din Dârvari, este acel om care nu doar vinde medicamente într-o farmacie, ci merge din casă în casă, acolo unde știe că sunt persoane care nu au posibilitatea de a se deplasa, și le duce tratamentele de care au nevoie. Mai mult, nu puține au fost cazurile când a ajutat săteni nevăzători sau cu alte dizabilități și s-a oferit să îi transporte acasă.

„Bună ziua ,vreau să scriu și eu despre o doamnă pe care am cunoscut-o în urmă cu câteva luni la farmacia din satul Darvari , Farmacista satului cum i se spune Un om cu un suflet de excepție , empatic și foarte bine documentat, de un rafinament ieșit din comun.

Povestea mea este următoarea:

Fetița mea în vârstă de 5 ani se simțea rău,tușea și avea temperatură , am decis să o urc pe bicicletă și să plec la dispensarul din sat. Ajunsă acolo, medicul de familie era plecat și m-a întampinat farmacista cu o față blândă și o vorbă dulce. Văzzând că al meu copil este foarte rău, i-a adus un păhărel cu apă și m-a îndrumat să mă duc la spital. I-a măsurat temperatura și fetița avea 39,9. Imediat a sunat la salvare pentru ca nu aveam cu ce să mă duc la spital la Ploiești. Până la venirea salvării i-a administrat un supozitor, o doză de medicament oral și foarte multă apă.

Am plecat la Spitalul Petrolul cu salvarea și fetița avea pneumonie.

Când m-am întors acasă, am avut surpriza să găsesc bicicleta în curte, se ocupase dânsa și de acest lucru… Am aflat, zilele trecute, că are o problemă cu soțul dumneai, acesta fiind diagnosticat cu leucemie. Îmi doresc să fie totul bine și să se întoarcă pentru ca satul nostru și satele alăturate erau înzestrate cu un om cu cel mai bun suflet. O așteptăm să revină cu sufletele și brațele deschise. O iubesc și o îmbrățișez”, este mesajul cititoarei.