„Noi, prahovenii, avem mare nevoie de dumneavoastră”. Scrisoarea de mulțumire a unei tinere pentru medicii SJU Ploiești, Sebastian Toma și Alexandru Papacocea

„Bun simț, atenție, preocupare, măiestrie. Vă mulțumesc, domnilor doctori pentru tot ce ați făcut pentru mine și tatăl meu. Noi ,prahovenii, avem mare nevoie de dumneavoastră”. Sunt cuvintele emoționante ale unei prahovence, Mădălina Andrei, care a ținut să își exprime recunoștința față de doi doctori buni ai județului, pe care îi consideră „eroi”: medicii SJU Ploiești Sebastian Toma și Alexandru Papacocea.

„Mă numesc Mădălina Andrei, sunt din Blejoi.Acum 2 ani, înca în pandemie fiind, am avut, în 6 luni, 2 afecțiuni care au necesitat intervenție urgentă și m-am intersectat cu domnul doctor Toma Sebastian: bun simț, atentie, preocupare, măiestrie- acestea sunt detaliile întâlnirilor. Prima intervenție era în preajma sărbătorilor de Crăciun. Domnul doctor vizita pacientii și în zilele libere în care, în mod normal,trebuia sa fie acasa cu familia.Cele 2 intervenții au decurs la superlativ.

Ulterior, anul trecut, tatăl meu a avut nevoie urgentă de o intervenție chirurgicală și Divinitatea mi l-a scos în cale tot pe domnul doctor Toma. Am doar cuvinte de mulțumire și apreciere pentru activitatea dumnealui și pentru modul în care s-au desfășurat intervențiile.Astfel de oameni trebuie să fie eroii noștri și sunt persoanele care să reprezinte și cu care să ne mândrim la Spitalul Județean din Ploiești.

Cum o altă problemă de sănătate s-a ivit acum o săptămână, am fost din nou internată, la sectța de neurochirurgie de data aceasta, și domnul doctor Papacocea mi-a demonstrat că putem avea pretenții de medicină la nivel performant și la Ploiești. Din nou bun simț, atenție, vorbe încurajatoare, PROFESIONIST DESĂVÂRȘIT. Operația a decurs extraordinar și am plecat dupa 3 zile fără problemele cu care m-am internat.

Tot cuvinte de mulțumire am și pentru doamnele asistente și infirmiere de la secția de chirurgie 2 și neurochirurgie: Victorița, Felicia, Flori Jipa sunt doar câteva nume pe care mi le amintesc și cărora le sunt profund recunoscătoare.

Spitalul e în continuă transformare; curățenie, mâncare foarte bună, săli de operație echipate la standarde înalte, grijă din partea întregului personal.

Cred cu tărie că acești oameni trebuie lăudați, susținuți și trebuie să facem toate eforturile să rămână în spitalul din Ploiești.

Ce ar mai trebui schimbat este atitudinea unor persoane din Policlinică- vezi aici cabinetul din Policlinică al neurochirurgiei, crearea unor săli de așteptare decente, rapiditate și eficiență în gestionarea tuturor situațiilor care apar cu pacienții.

Nimeni nu ajunge la spital de plăcere și știu că și noi, ca pacienți, putem fi dificili; când întâlnești, însă, EROI, nu ai cum să fi indiferent la munca pe care o depun!

Mulțumesc TOMA SEBASTIAN, mulțumesc PAPACOCEA ALEXANDRU, multumesc dnelor asistente si infirmiere!

Keep up the good work! Noi ,prahovenii, avem nevoie de dumneavoastră!”, a transmis Mădălina Andrei.

Pe lângă articolele realizate de reporterii noștri despre doctorii buni în special din sistemul de stat, Observatorul Prahovean va publica și scrisorile de mulțumire ale pacienților transmise pe adresa redactie@observatorulph.ro sau la numărul de whatsapp 0785 075 112.