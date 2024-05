„Vă doresc aceeași sănătate care mi-a fost dată”. Scrisoarea de mulțumire a comisarului șef Bogdan Cioc pentru medicii SJU Ploiești, Alexandru Papacocea și Sebastian Toma

Îl cunoaște un întreg județ. Este ofițer de poliție și coordonator al compartimentului de examinări auto în cadrul Serviciului de Permise și Înmatriculări Prahova. Se numește Bogdan Cioc și este unul dintre acei oameni care, astăzi, vrea să își exprime recunoștința, în cadrul campaniei „Doctor Bun”, față de mediciiAlexandru Papacocea și Sebastian Toma, de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. „Vă mulțumesc și vă doresc aceeași sănătate care mi-a fost dată”, a scris comisarul șef în scrisoarea de mulțumire adresată celor doi chirurgi.

„Mă numesc Bogdan Cioc, am 48 ani și sunt ofițer de poliție în cadrul Serviciului de Permise și Înmatriculări Prahova și fac aceste precizări doar pentru faptul că mesajul meu vine într -o campanie electorală și eu cred că înțeleg cel mai bine că nu pot face politică. Mesajul meu este doar despre OAMENI, despre personalul medical din cadrul Secției NEUROCHIRURGIE a Spitalului Județean de Urgență Ploiești și nu are niciun fel de tentă electorală.

Am ajuns pe data de 24 mai pe secția sus menționată, în cârje, cu o analiză RMN la limita stării de paralizie a membrelor inferioare. Am fost operat de urgență în aceeași zi, externat luni 27 mai, mergând pe propriile picioare, fără niciun sprijin.

Eu înțeleg cel mai bine cât rău poate face „gura târgului”, dar vreau să vă spun cu toată tăria acestor cuvinte, că am văzut cu ochii mei cum două „MITURI” au dispărut . Mitul „mergi la privat”,exclus pentru un bugetar ca mine și mai ales mitul „mergi la București” că acolo sunt cei mai buni. Eu spun mergeți cu încredere la SJU Ploiești, unde vei avea surpriza plăcută să întâlnești medici profesioniști, personal medical calificat care respectă procedurile ca pe niște legi, dotări medicale de top(fără exagerare) și poate nu o să vă vină să credeți personal auxiliar plin de solicitudine.

Cu siguranță cârcotașii vor spune că sunt subiectiv și că asta este normalitatea. Posibil, e un sistem care se va îmbunătăți ,dar aici am găsit ceva ce nu scrie in fișa postului, EMPATIE, CARE SE MANIFESTĂ LA NIVELUL TUTUROR PACIENȚILOR, inclusiv a celor fără aparținător, iar când tu ești pe un cărucior cu rotile și intri in sala de operație și plângi ca un copil, vine mâna unei infirmiere, o persoană pe care nu ai mai intalnit-o până atunci, care te ia de după gât și îți spune că totul va fi bine.

Aceste lucruri le-am trăit în fiecare secundă cât am stat internat, nu sunt nici exagerări, nici păreri subiective, nici lucruri normale, insist că sunt peste a ceea ce am crezut eu că se poate face in România.

Eram mereu tentat să spun că aș prefera să cotizez in sectorul privat asigurările de sănătate, dar nu am să mai fac această greșeală, sistemul medical de stat există, progresează și noi avem datoria să -l susținem pentru că avem nevoie de el.

Le mulțumesc tuturor, atât eu cât și familia mea. Singurul nume pe care am să-l scriu este al unui mare profesionist, dl. doctor Alexandru PAPACOCEA, fără să știrbesc din meritele celorlalți, deoarece sunt sigur, că la nivel medical sunt o echipă, pentru că altfel nu se poate. Vreau să mulțumesc și d-lui doctor Sebastian TOMA, Chirurgie 2, căruia nu am avut ocazia să o fac atunci când cu același profesionalism și-a făcut datoria de medic. Vă mulțumesc încă odată și vă doresc aceeași sănătate care mi-a fost dată”, a transmis Bogdan Cioc.

