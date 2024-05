Pericolul din dispozitivele de vapat. Medic SJU Ploiești: „Celulele din corp se deteriorează și nu mai funcționează”

Substanțele chimice folosite pentru a produce dispozitivele de vapat ar putea fi extrem de toxice atunci când sunt încălzite și inhalate. Raluca Bercea, medic pneumolog în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, explică faptul că „celulele din corp care sunt expuse la vapori se deteriorează și nu mai funcționează. Există o legătură între vapat și posibilitatea de inflamație a mucoasei plămânilor, dar și infecție la nivelul acestora”

O analiză făcută cu ajutorul inteligenței artificiale a 180 de arome folosite pe astfel de dispozitive a arătat că acestea conțin peste 100 de substanțe chimice „extrem de toxice” și multe altele considerate periculoase pentru sănătate sau iritante, relatează The Guardian. Studiul a fost făcut de o echipă de la RCSI University of Medicine and Health Sciences, din Dublin.

Lichidele folosite în dispozitivele de vapat conțin, printre altele, glicerină vegetală, propilenglicol, nicotină și arome, amestecate în diferite cantități.

Unii vapori cu aromă de fructe, precum cele de căpșuni, pepene galben și affine, produc compuși periculoși numiți carbonili volatili din cauza procesului de încălzire, au explicat cercetătorii. Acești compuși au efecte asupra sănătății în cazul persoanelor care suferă de boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC), afecțiuni cardiovasculare și cancer.

Medicul penumolog din cadrul SJU Ploiești a explicat, pas cu pas, cât de periculoase sunt dispozitivele de vapat, dar și faptul că „utilizarea țigărilor electronice în combinație cu cele convenționale este mai nocivă decât fumatul țigărilor clasice. Mai mult, a precizat medicul, „este o păcăleală să crezi că poți renunța treptat la fumat utilizând dispozitive de vapat”.

Rep.: Cât de periculoase sunt vape-urile în comparație cu țigările clasice?

Medic Raluca Bercea: O țigară electronică este un dispozitiv cu funcționare pe baterie, care îi permite utilizatorului să tragă în piept nicotină prin intermediul vaporilor. Acestea sunt uneori denumite sisteme electronice de livrare a nicotinei (Electronic Nicotine Delivery System, ENDS) și acest termen nclude, de asemenea, dispozitive precum vapeuri, narghilele electronice, pipe electronice și trabucuri electronice.

Aceste dispozitive funcționează prin încălzirea unui lichid, astfel încât acesta să se transforme în vapori care vor fi inhalați de utilizator, sau „vaping”. Deși vaporii pot semăna cu aburii, aceștia nu conțin apă. Lichidul este obținut din substanțe chimice numite propilenglicol și/sau glicerină și poate avea arome diferite și cantități diferite de nicotină. Acestea pot fi selectate de utilizator. Spre deosebire de țigările tradiționale, dispozitivele nu conțin tutun.

Așadar, atât timp cât lichidul respectiv conține diverse substanțe chimice pe care fumătorii le inhalează, acestea sunt, evident, periculoase pentru sănătatea plămânilor.

Rep.:A devenit o modă vapatul, în detrimentul țigărilor normale. Sunt astfel de dispozitive, să spunem mai puțin dăunătoare?

Medic Raluca Bercea: Cele două moduri de inhalare nu pot fi comparate în sensul în care să precizam dacă unul este mai sănătos decât celălalt din cauza faptului că produc leziuni diferite, în funcție de substanța inhalată.

Dacă tutunul din țigările clasice produce obstrucția căilor aeriene superioare, substanțele din țigările electronice produc rapid leziuni pe termen scurt. Deoarece produsele sunt relativ noi, nu există încă studii pe termen lung care să analizeze impactul țigărilor electronice pe întreaga durată de viață a unei persoane.

Bolile cauzate de fumat se pot manifesta în 30 până la 50 de ani, iar țigările electronice sunt utilizate pe scară largă de-abia de la începutul anilor 2000. Aceasta înseamnă că siguranța lor pe termen lung încă nu este cunoscută. Există multe studii care au analizat impactul pe termen scurt al țigărilor electronice asupra sănătății. Aceste studii au descoperit substanțe chimice toxice și cauzatoare de cancer în vaporii de țigări electronice. Aceste substanțe chimice s-au descoperit, în principal, dar nu întotdeauna, în cantități mai mici în țigările electronice în comparație cu țigările normale.

Rep.: Aromele sunt cele care „iau mințile ” mai ales adolescenților? Care sunt riscurile concret?

Medic Raluca Bercea: Aromele nu sunt neapărat cele care atrag adolescenții, ci mai degraba moda vaping. Tinerii înlocuiesc țigările clasice pentru că ei au informația că fumatul este nociv, dar nu au informații despre vaping.

Rep.:Ce se întâmplă exact la nivelul plămânilor in momentul in care ingeram aceste substanțe chimice …aromate?

Medic Raluca Bercea: Există dovezi că celulele din corp care sunt expuse la vapori se deteriorează și nu mai funcționează. De asemenea, există și dovezi care arată o legătură între vapori și posibilitatea de inflamație și infecții în plămâni. Inflamația din plămâni poate provoca respirație dificilă, senzația de lipsă de aer și o tuse uscată.

Studiile au demonstrat că utilizatorii sănătoși de țigarete electronice prezintă iritații pe căile respiratorii și semne de bronșită. Studii mai ample au relevat faptul că utilizatorii de țigarete electronice raportează mai frecvent simptome pulmonare decât persoanele care nu le-au folosit niciodată.

Rep.: Ce boli pot apărea din cauza vapatului și care sunt riscurile pe termen mediu și lung?

Medic Raluca Bercea: O boală cunoscută sub numele de leziune pulmonară cauzată de vaping a început să fie observată în anul 2019. Medicii din SUA au raportat cazuri de persoane cu simptome care includ senzația de lipsă de aer, febră, tuse, vărsături, diaree, dureri de cap, amețeli și durere în piept. În unele cazuri, acești pacienți s-au îmbolnăvit foarte grav și au fost spitalizați, iar în cazurile cele mai extreme, un număr mic de pacienți a murit. Cauza acestei boli încă nu este înțeleasă, dar în prezent există studii în curs de desfășurare pentru a afla mai multe despre aceasta. Aproape toate studiile independente au scos la iveală unele efecte negative ale țigărilor electronice asupra sănătății, iar dovezile existente indică faptul că această deteriorare va avea efecte de durată și va duce la manifestarea bolilor.

Cei mai mulți experți consideră că există o nocivitate asociată cu utilizarea țigărilor electronice, dar, deoarece nu există date pe termen lung cu privire la manifestarea bolii de-a lungul vieții, nu este posibil să concluzionăm în această fază cât de nocive sunt țigările electronice pe termen lung.

Ca o concluzie, nicio marcă de țigări electronice nu a fost aprobată ca ajutor pentru a renunța la fumat.

Există unele studii care au demonstrat că țigările electronice pot fi utilizate ca ajutor pentru a renunța la fumat, dar nu există foarte multe dovezi că acestea ar funcționa la fel de bine ca metodele consacrate. Studiile sugerează că majoritatea adulților cumpără țigări electronice pentru a renunța la fumat.

Dar cei mai mulți ajung să folosească atât țigări electronice, cât și tutun. Utilizarea țigărilor electronice în combinație cu țigările convenționale este mai nocivă decât fumatul în sine. Din nefericire, apariția acestor dispozitive de vapat a dus la creșterea numărului de copii și tineri care se apucă de fumat, deoarece utilizatorii de țigarete electronice sunt mai predispuși să încerce produse din tutun. Sondaje recente efectuate au demonstrat creșteri ale utilizării de țigări electronice în rândul tinerilor.