„Doctorii de la Spitalul de Pediatrie Ploiești mi-au făcut copilul bine în patru zile”. Scrisoarea de mulțumire a unei prahovence pentru cadrele medicale de la Petrolul

„Dacă mergi într-un spital și crezi că ți se cuvine totul, atunci nu ai oferit respect și probabil că nici nu ți se va oferi. Copilul meu a fost tratat impecabil la Spitalul de Pediatrie Ploiești, atât de către doamnele doctor Ana Maria Postăvaru și Anca Simionescu, dar și de întreg personalul medical”. Este scrisoarea de mulțumire a unei prahovence, care, în luna ianuarie, s-a internat cu fetița ce prezenta valori anormale ale glicemiei, fiind diagnosticată și cu enterocolită.

„Pe data de 7 ianuarie fetița mea s-a simțit rău și am mers la Spitalul de Pediatrie Ploiești, unde am întâlnit o doamna doctor rezident extrem de drăguță, care a consultat-o foarte atent, i-a făcut mai multe analize, ne-a dat diagnosticul de enterocolită, a ținut-o pe perfuzie, după care am plecat acasă cu copilul ok , cu precizarea ca dacă mai varsa să ne întoarcem sau să mergem la Spitalul Movila. Pe spatele rețetei ne-a lăsat și numărul de telefon să o anunțăm despre starea copilului.

Acasă, după 2 ore, fetița a început să verse din nou, nu mai lua niciun sirop, vărsa absolut tot.

A doua zi am mers la spitalul Movila în ideea ca acolo se tratează enterocolita,însă acolo am fost trimiși la Petrolul pe motiv ca ei au spitalul plin și nu au ce sa ne facă. Le-am explicat ca eu nu am cum sa ii mai dau tratamentul pentru ca îl varsă și „ne-a ajutat” cu o injecție antivomitiv, cu menținunea să mergem la Petrolul dacă mai varsă.

Și acum vine întrebarea… cine își dorește să stea să se plimbe prin spitale când copilul se află într-o așa stare? Am plecat acasă, iar după câteva ore am fugit către Petrolul, deoarece copilul avea o stare apatică, dormea continuu, zăcea. La Pediatrie, deși destul de aglomerat, timpul de așteptare nu a fost mare, toată lumea era contra cronometru, toată lumea își făcea treaba impecabil.

Am avut norocul să o întâlnim pe doamna doctor Ana Maria Postavaru, care și-a dat tot interesul, s-a purtat ca un adevărat om, în primul rând, și i-a refăcut din nou toate analizele, după ce i-am explicat situația cu lacrimi în ochi. I-a făcut și analiza la glicemie, iar când a văzut valoarea 51 nu a mai așteptat restul analizelor și a decis ceea ce trebuia și anume internarea. Ne-am internat pe secția de pediatrie 2, unde am întâlnit-o pe doamna doctor Anca Simionescu, un medic extraordinar, care s-a implicat foarte mult, i-a făcut copilului foarte multe investigații, analize și tot ce se putea face. Mi-a făcut copilul bine în 4 zile. În fiecare zi a venit să o consulte pe fetiță și mereu a vorbit foarte frumos .

Am rămas plăcut surprinsă de spital, în primul rând de curățenie. Dar toată truda oamenilor trebuie întreținută și de pacienți – de exemplu la băi ( vrei curățenie- păstrează curățenie). Iar în ceea ce privește comentariile negative despre medici sau asistente, consider că dacă oferi respect, primești respect. Dacă mergi într-un spital și crezi ca ție ți se cuvine totul( ceea ce s-a și întâmplat când așteptam la urgențe), atunci nu ai oferit respect și probabil ca nici nu ti se va oferi.

Doresc sa mulțumesc din suflet doamnelor doctor Mihaela Guțu Robu (medic rezident primiri urgențe), Ana Maria Postăvaru și Anca Simionescu, doamnelor asistente și întreg personalului din Spitalul de Pediatrie Ploiești. Datorită lor, astăzi, copilul meu este bine. Le doresc multă sănătate și îmi doresc să vadă cat mai multă lume tot ceea ce eu am scris aici ca să se vadă adevărul a ceea ce înseamnă acest spital”, a transmis prahoveanca.

Pe lângă articolele realizate de reporterii noștri despre doctorii buni în special din sistemul de stat, Observatorul Prahovean va publica și scrisorile de mulțumire ale pacienților transmise pe adresa redactie@observatorulph.ro sau la numărul de whatsapp 0785 075 112.