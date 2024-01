Cuvintele de mulțumire ale unei prahovence: „Datorită medicului Marian Albu, soțul meu, care a suferit un infarct, trăiește”

„Datorită medicului Marian Albu, de la SJU Ploiești, soțul meu s-a născut a doua oară. Un profesionist care își face treaba cu mult devotament. Cuvintele sunt prea sărace pentru a-i putea mulțumi acestui înger de om”. Sunt cuvintele unei prahovence, Mihaela Bîrsan, din comuna Gura Vitioarei, al cărei soț a fost operat, în urma unui infarct, de către către cardiologul Marian Albu.

„Mă numesc Mihaela Bîrsan și vreau să vă relatez experiența mea, de fapt a soțului meu, cu un medic de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Pe 21 decembrie, soțul a făcut infarct la ora 23.30. Manifestând o durere puternică în capul pieptului, l-am urcat în mașină și l-am dus la spitalul din Valenii de Munte. După câteva investigații, domnul doctor Gabriel Popescu, fiind de gardă, a constatat rapid că este vorba despre un infarct și a solicitat ajutorul SJU și celor de la SMURD. În 20 de minute eram în spre Ploiești, investigați cu un diagnostic clar. Acolo, soțul meu a fost primit de domnul doctor Albu Marian, fiind operat de urgență și fiindu-i montat un stent.

De aceea, doresc să mulțumesc public fiindcă i-a salvat viata soțului meu de doar 46 de ani cu foarte mult profesionalism.

Mulțumiri și domnului doctor Popescu și întregii sale echipe de la spitalul din Vălenii de Munte și personalului de la SMURD. Dar, în mod special, domnului doctor Albu Marian despre care auzisem că este un profesionist, care își face treaba cu pasiune alături de întreaga sa echipă.

Soțul meu a mai fost internat în Germania timp zile, unde a fost tratat superficial deși plătim asigurari. Nu am am fost atât de bine tratați cum am fost tratați la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Eu am mai avut o experiență acum 5 ani, când tatăl meu a murit în acel spital, dar față de atunci s-au schimbat multe, începând de la curățenie, până la întreg personalul medical. Nu aș vrea să mai aud oamenii cum spun „spitalul morții”, fiindcă avem aparatură și avem medicii foarte buni care sunt dedicați meseriei lor”, a relatat prahoveanca în scrisoarea de mulțumire adresată medicului cardiolog Marian Albu.