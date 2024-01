Un ploieștean mulțumește medicului Ileana Ciocoiu de la Secția Penumologie a SJU pentru profesionalism și omenie

„Avem medici buni, cu suflet mare, aici, în Prahova. Oameni nu doar competenți, dar și empatici, ascultători atenți, capabili să înteleagă și să răspundă la preocupările și temerile pacientului. Și nu, nu vorbesc despre un spital privat, ci unul de stat, care a primit, de nenumărate ori, o etichetă pe care eu consider că nu o merită”. Este parte din scrisoarea de mulțumire a unui ploieștean în vârstă de 45 de ani, Andrei Gratie, care are numai cuvinte de laudă la adresa cadrelor medicale de la SJU Ploiești, care l-au tratat în prima zi a Anului Nou.

- Publicitate -

„Oameni buni, de ceva vreme starea mea de sănătate nu a fost tocmai ok. Ca urmare, în seara zilei de 1 ianuarie am ajuns la UPU, la Spitalul Județean de Urgență Ploiești cu o stare generală rea. În maximum 15-20 minute am fost preluat de doamna asistentă Sorina Divoiu și introdus în linia Fast Track la doamna doctor Șerban Ramona-Florentina.

Dupa consultul inițial și recoltarea de sânge (realizarea testului COVID este încă în vigoare, vrei, nu vrei), am mers la Radiologie unde am am făcut radiografii pulmonare și abdominale.

Dupa toate acestea, am revenit în triaj, unde m-a asteptat doamna asistentă Divoiu să îmi pună o perfuzie pentru a mă pune cât de cât pe picioare. În același timp, cât am stat la perfuzii, doamna asistentă a solicitat o ambulanță pentru a mă trimite la Secția de Pneumologie a spitalului, aflată în partea de est a orașului. După terminarea perfuziei, am plecat către Sectia Pneumologie, unde am intrat pe mâna doamnei doctor Ciocoiu Ileana Andreea, care mi-a facut un consult rapid și a confirmat diagnosticul de bronșită. Pe aceasta cale, țin să mulțumesc doamnelor asistente și infirmiere din triajul UPU (în special doamnei asistente Divoiu), celor de la firma de pază din spital pentru că m-au servit cu apă, în condițiile în care abia mă țineam pe picioare.

De asemenea le mulțumesc din suflet doamnei doctor din UPU, Șerban Ramona-Florentina, medic specialist în Medicina de Urgență și celor de la Radiologie), doamnei doctor Ciocoiu Ileana Andreea pentru profesionalismul arătat în rezolvarea cazului meu. Bineînțeles că nu o să îi uit nici pe cei de la ambulanță, care au făcut de așa manieră încât transportul să nu fie o povară pentru pacient. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru profesionalismul arătat. Dumnezeu să vă binecuvânteze!”