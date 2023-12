Medicul Adrian Marinescu: ”Nu există nicio legătură între vaccin și autism la copii”

Un bebeluş de șapte luni, diagnosticat cu rujeolă, a decedat în urmă cu două zile, în judeţul Braşov, fiind prima victimă din acest an. Copilul a contactat virusul de la fratele său mai mare, în vârstă de trei ani, care nu era vaccinat.

Ministerul Sănătății a declarat epidemia de rujeolă luna aceasta, după ce la nivel național numărul cazurilor a depășit 2000.

S-a ajuns aici pentru că mulți părinți refuză să-și mai vaccineze copiii, fiind influențați de informații eronate, lansate mai ales în mediul online, privind riscurile la care sunt supuși cei care se vaccinează.

Din păcate, victime ale numeroaselor teorii ale conspirații privind vaccinurile sunt cei mici, care suferă și, mai grav, își pierd viața din această cauză.

Medicul Adrian Marinescu de la Institul Matei Balș din Capitală a demontat mitul vaccinurilor care pot provoca autism copiilor.

”Mi se pare foarte interesant că acele lucruri le auzeam şi în urmă cu foarte mulţi ani şi deşi toate datele prezentate şi ceea ce putem spune şi noi acum este că nu a existat niciodată o legătură de cauzalitate, practic nimeni nu a demonstrat niciodată vreo dovadă concretă. E ca şi cum ai spune că în momentul în care te-ai vaccinat de gripă şi ai un accident de maşină are vreo legătură. Da, se poate întâmpla, dacă m-am vaccinat, am aceeaşi probabilitate de a avea un accident de maşină, dar ce legătură are cu autismul. Nu există nicio dovadă ştiinţifică, nici măcar nu e nevoie să vii cu studii care să demonstreze, pentru că o cauzalitate care să plece de la virus sau care să plece de la vaccin nu există. Eu cred că oamenii s-au lămurit destul de clar de lucrul ăsta” a declarat medicul Marinescu la observatornews.ro.

Acesta a precizat care pot fi efectele adverse ale vaccinului anti-rujeolă:

”Reacţiile adverse se referă fie la lucruri locale, la locul de injectare şi se rezolvă în următoarele ore, pot fi unele reacţii alergice dar se întâmplă extrem de rar, practic acele reacţii alergice care să pună viaţa copilului în pericol sunt infime prin comparaţie dacă faci boala”

În schimb, în lipsa vaccinului, copiii care fac rujeolă riscă complicaţii grave, care le pot pune viaţa în pericol. Este vorba de afecțiuni pulmonare, neurologice, cu encefalită.

”Se ajunge în final la o infecţie generalizată, adică un sepsis care pleacă de la virus, toate aceste complicaţii înseamnă fie complicaţii care pot să lase sechele, fie din păcate cazuri mai grave care merg către deces. Îmi aduc aminte că şi în 2016 am avut situaţii în care din păcate au fost decese” a concluzionat medicul.