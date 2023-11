Asistenta medicală de la SJU Ploiești, care, în pandemie, a obținut sponsorizări pentru achiziționarea de echipamente, nominalizată la Gala Comunității Prahovene

Este un om dedicat meseriei, dar, mai ales, vrea să facă bine și dincolo de „pătrățica” sa. În perioada pandemiei, când a văzut că spitalul în care lucrează este deficitar la capitolul echipamente medicale, a luat decizia de a căuta sponsori care să ajute. Și a reușit! Alina Tuță este asistent medical principal la Spitalul Județean de Urgență Ploiești și este nominalizată la Gala Comunității Prahovene, ediția 2023. Evenimentul de recunoaștere și de promovare a faptelor bune și a oamenilor care le-au realizat este organizat de Fundația Comunitară Prahova și Observatorul Prahovean și va avea loc pe data de 24 noiembrie 2023 la Ramatuelle. Află povestea sa în rândurile de mai jos.

Alina Tuță lucrează de peste 16 ani la Unitatea de Primiri Urgențe, în cadrul SJU Ploiești. A vrut să fie în prima linie și să muncească în secția în care fiecare secundă contează și unde miza este chiar viața.

Pentru ploieșteancă, UPU este locul în care fiecare minut care trece este tradus cu salvarea de vieți

Este secția în care cadrele medicale duc o luptă continuă cu timpul și cu moartea, deoarece deviza și misiunea lor este să salveze cât mai multe vieți.

100.000 de lei, obținuți din sponsorizări, pentru achiziționarea de echipamente medicale

În perioada pandemiei, Alina Tuță a văzut cât de greu îi este atât ei, cât și colegilor să își facă treaba așa cum trebuie, în condițiile în care spitalul era deficitar la capitolul echipamente medicale.

„Am stat și 12 ore într-un combinezon. Știam că dacă vreau să îl schimb, un coleg de-al meu va rămâne fără. Atunci mi-a venit ideea. M-am apucat să dau telefoane, să găsesc sponsori, să mă zbat să fac ceva pentru a ajuta dina cest punct de vedere. Și am reușit”, povestește Alina Tuță.

Aceasta a reușit să strângă 100.000 de lei, bani cu care, la momentul 2020, au fost achiziționate măști, combinezoane, dezinfectanți, injectoare sau detectoare de venă. Totul a fost împărțit, povestește aceasta, între SJU și Secția de Boli Infecțioase Movila.

Aceeași Alina Tuță a continuat să caute sponsorizări, reușind să doteze secția de pediatrie a SJU cu frigidere pentru fiecare salon.

Și pentru că UPU reprezintă primul gând al oricărei persoane atunci când are o problemă, când se teme pentru propria viață, Alina Tuță mărturisește că va continua să sprijine spitalul chiar și peste atribuțiile pe care le are, totul pentru că așa se simte împlinită și așa consideră ea că își duce la bun sfârșit misiunea pe care o are: aceea de a ajuta!

Dacă îți place povestea sa și consideri că merită recunoașterea comunității, votează pe www.galaprahovei.ro. Termenul limită pentru vot este 19 noiembrie 2023, ora 23:59.