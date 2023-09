Dentirad Hospital împlinește 30 de ani de excelență în domeniul îngrijirii medicale

Dentirad Hospital sărbătorește astăzi 30 de ani de activitate în domeniul sanitar prahovean. Cu această ocazie, conducerea unității a transmis următorul mesaj:

”Cu mandrie și recunoștință, sarbatorim astazi 30 de ani de excelență în domeniul îngrijirii medicale la Dentirad Hospital. Acest moment special marchează trei decenii de angajament neîntrerupt față de sănătate in randul comunității noastre.

În acești 30 de ani am atins realizări remarcabile. Am fost alături de voi în fiecare etapă a călătoriei voastre către sănătate și am incercat sa oferim cele mai bune tratamente și servicii medicale. Suntem mândri să fim un reper de încredere în comunitatea noastră, și asta se datorează dedicării pentru fiecare pacient și eforturilor permanente depuse de echipa Dentirad.

Nu am putea să ne aflăm astăzi aici fără pacienții noștri loiali, care ne-au incredintat sanatatea lor. Vă mulțumim pentru încrederea acordată și pentru că ați ales să fiți alături de noi în această călătorie. Sunteți adevărații noștri parteneri în sănătate și bucuria vietii.

De asemenea, vrem să multumim echipei noastre, medici, asistente, personal medical si non medical, care a depus eforturi constante si sustinute pentru a oferi tot ceea ce este mai bun in îngrijirea medicală. Sunteți exemplul viu al profesionalismului și dedicării. Suntem norocoși să avem astfel de profesioniști în echipa noastră.

Privind către viitor, ne asumam să continuăm, sa imbunatatim si să dezvoltăm serviciile medicale pentru a putea fi alaturi de pacientii nostri. Ne dorim să fim mereu in pas cu evolutia tehnologiei și a cercetării medicale pentru a putea oferi cele mai bune opțiuni de tratament și îngrijire.

Încheiem cu promisiunea că, si de acum inainte, Dentirad Hospital va fi alaturi de pacienti in sustinerea conceptului ‘’Ma simt bine!’’

Va mulțumim pentru că faceti parte din această comunitate sanatoasa!

La mulți ani, Dentirad! Sănătate și ‘’Ma Simt Bine’’!”