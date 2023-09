„Medicii adevărați nu au nevoie de laude, de mulțumiri, însă, da”. Scrisoarea emoționantă a unei ploieștence pentru medicul Daniela Munteanu, de la Spitalul CF Ploiești

Să fii un medic bun înseamnă, în primul rând să fii om, cu tot ce presupune asta: stări bune, stări rele, emoții, frici, energie, oboseală. Să fii un medic bun înseamnă să ai compasiune pentru cei pe care îi salvezi. Pacientul să fie om, și nu doar un număr, un caz oarecare. O ploieșteancă, Elena Camelia Băsceanu, a ținut ca, în cadrul campaniei „Doctor bun”, să își exprime mulțumirea față de medicul oftalmolog de la Spitalul CF Ploiești, Daniel Munteanu. „Un medic desăvârșit, dar și un suflet bun, blând, empatic față de suferința pacienților”.

„Poate că, de multe ori, actul medical, comportamentul unor angajați din sistemul sanitar de stat, dotările depășite, vechimea edificiului, etc. scot în evidență nemulțumirile omului de rând.

Eu, un cetățean cotizant corect de taxe, impozite și asigurări, vă prezint o situație de excepție, aceasta fiind Spitalul General CF Ploiești, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Având un diagnostic stabilit și de alți medici, știam că este necesară o intervenție oftalmologică mai complexă. Am luat în calcul atât clinici particulare, dar și sistemul de stat. Aveam o recomandare către Spitalul CF, am cercetat site-ul, am fost uimită că este atât de lămuritor, atât pe Ambulatoriu, Spital, Telemedicina, Informații Publice.

Prin urmare, după programare în Cabinetul de Oftalmologie, înarmată cu documentele specifice de salariat, trimitere medic de familie, card de sănătate, am pășit pentru prima data in aceasta unitate spitalicească, veche de aproximativ 40 ani. Din holul unde așteptam mai mulți pacienți programați (din tot județul), liniștiți, am fost invitată să intru în cabinet. Doua chipuri tinere, zâmbitoare, doamna doctor Munteanu Daniela, medic specialist oftalmolog și doamna asistent Costache Roxana.

Cu răbdare, empatie, viteza de reacție și precizie în tot ce ține de mânuirea aparaturii instrumentale destinata unui cabinet de top, curat și aerisit, mi-au oferit toate explicațiile necesare cu starea de fapt, cu ce va urma, într-un calendar pe zile si ore programat: investigații de laborator, pregătire preoperatorie, actul operator, vizitele postoperatorii. Toate aceste activități înșiruite se extind pe câteva săptămâni, timp în care ești sunat din timp de către dna dr. Munteanu sau dna asistenta Costache că mâine, sau la data de… sunteți programată pentru…nu uitați, inclusiv de cardul de sănătate, pijama, papuci, sticla cu apă!

Sunt în faza postoperatorie, de refacere după o intervenție realizată de dna dr. Munteanu Daniela, alături de întreg personalul ce deservește secția. Cuvintele sunt prea sărace pentru a exprima mulțumirea în fața atitudinii personalului, a actului medical desăvârșit, pentru ordinea și disciplina pe toate circuitele. Toate includ un management activ, bazat pe calitate, care, pentru cetățeanul de rând reprezintă normalitate, la care adaug și recunoștința pentru toate riscurile pe care le impune un act medical.

Medicii adevărați, personalul medical nu au nevoie de laude, marea lor satisfacție constă în salvarea sănătății, uneori chiar a vieții, motiv pentru care noi ca și pacienți trebuie să le recunoaștem eforturile măcar prin atitudine/ Și să le mulțumim”, a transmis ploieșteanca.