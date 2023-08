„Un refuz așa frumos nu am primit niciodată!” O ploieșteancă mulțumește medicului cardiolog Octavian Sârbu pentru faptul că nu acceptă„ atenții” de la pacienți

Un mesaj atipic a venit pe adresa redacției din partea unei ploieștence care a ținut să mulțumească, în cadrul campaniei „Doctor bun”,medicul cardiolog Octavian Sârbu, de la SJU Ploiești, atât pentru profesionalism, cât și pentru faptul că abordarea acestuia nu a ținut nicio secundă de „cât de gros e plicul cu bani”. „Un refuz așa frumos nu am primit niciodată”, a scris femeia, care a ținut să mulțumească medicului pentru faptul că i-a salvat mama.

„Sunt atât de mulți medici buni, cu care eu am interacționat, dar mă opresc la răspunsul pe care l-am primit, de la un medic cardiolog, de la SJU Ploiesti, când am vrut să îi ofer o mică atenție.

Era 25 decembrie 2012, în jurul orei 14 ( ziua de Crăciun), când mama mea a căzut intr-un bazin cu apă, în curte, la țară și s-a lovit la cap. Am asteptat salvarea cu ea, la UPU Ploiești, unde am avut noroc să fie mai liber, cazul având și prioritate. După toate investigațiile, care au durat 5-6 ore, s-a decis internarea pe neurochirurgie, dar inainte de a ajunge pe secție, am ajuns cu ea pe brancardă, în secția cardiologie, pentru evaluare.

De gardă era domnul doctor Octavian Sârbu, care ne-a vorbit foarte frumos, chiar a făcut o glumă cu mama: „tocmai astăzi te-ai gândit, bunica, să cazi?” La final, m-am apropiat de dânsul și fiindcă mă privea suspicios și nu puteam sa-l „atac” direct, i-am șoptit.

– Domnul doctor, aș vrea să vă ofer ceva.

Răspunsul dânsului a fost: „în situatia în care sunteti, doamnă, v-aș oferi eu o cafea sau un ceai cald!”

Dupa atâtea ore de UPU, după spaima prin care treceam, așa vorbe frumoase, au fost mai mult decât balsam pe suflet. Eram imbrăcată și de petrecere, era ziua de naștere a soțului meu și am venit la UPU, direct de la restaurantul unde aveam invitați.

Majoritatea medicilor sunt asemeni dânsului, dar un refuz așa frumos, nu am mai primit niciodată! Un mare RESPECT!”