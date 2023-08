Cum am scăpat de durerile cervicale insuportabile. Tratamentul cu colagen Guna a fost salvarea mea

În urmă cu 6 luni am început să am dureri cervicale cu iradiere la nivelul omoplatului stâng. După o lună au aparut și mici furnicături la nivelul degetelor, mare (police) și arătător, astfel încât în următoarea lună s-au extins pe brațul stâng. Ajunsesem să am câte 4,5 episoade zilnic cu durere acută care nu mai ceda nici măcar la administrarea de antiinflamatorii.

- Publicitate -

Am făcut investigații, radiografii toate demonstrau o inflamație a coloanei cervicale pe care nu reușeam să o fac să dispară cu tot tratamentul recomandat.

Până când, în urmă cu două luni, am aflat de la o prietenă de existența unei clinici medicale din Ploiești, unde ea merge și își face infiltrații cu colagen Guna – terapie antiageing, care tratează diverse dureri, inclusiv inflamații ale coloanei cervicale. Acolo a întâlnit diverși pacienți care veneau cu dureri articulare, ba chiar cu boli autoimune (poliartrite reumatoide) și m-a îndrumat să vin la un consult la doamna doctor Bratu Maria Daniela, aceasta venind din București, o dată pe săptămână, sâmbăta.

Citește și: Cum am scăpat de durerile articulare prin terapie cu Guna Colagen la clinica Better Medicine Center din Ploiești

Doamna doctor mi-a explicat că în cadrul clinicii Better Medicine Center, deschisă în Ploiești, pe strada Petrarca, a adus terapia cu Colagen Guna, unică în oraș. Acest colagen are rolul de a îmbunătăți mobilitatea și funcționalitatea și de a acționa direct asupra durerii, având la bază o formulă homeopată. Mai încercasem diverse infiltrații, de aceea nu prea eram convinsă că m-ar putea ajuta.

Nu am mai stat pe gânduri, am luat telefonul și mi-am făcut programare. Am aflat că doamna doctor, medic la Institutul Paulescu în București, vine la clinică doar 1-2 zile pe săptămână. Am întrebat când este primul loc disponibil și m-au programat sâmbată, la ora 10.30. Era jumătatea lunii iunie și durerile mele persistau din luna ianuarie 2023. Am fost sfătuită să vin la control cu toate investigațiile medicale făcute până atunci.

În ziua programării, m-am prezentat la clinică. În timp ce doamna de la recepție îmi completa fișa de consultație am văzut că în cadrul clinicii au loc tratamente cu colagen Guna, consultații de diabet, consultații de homeopatie, doamna doctor fiind medic specializat pe toate aceste ramuri. În cadrul clinicii au și un punct de recoltare analize medicale, laborator partener fiind ICONLAB.

La ora la care eram programată am intrat în cabinet. După ce s-a uitat pe toate analizele mele, după ce am avut o lungă discuție privitoare la simptome și la modul în care au apărut, doamna doctor a decis că infiltrațiile cu colagen Guna ar fi potrivite pentru afecțiunea mea. În aceeași zi am făcut și prima ședință.

- Publicitate -

Doamna doctor mi-a spus ca protocolul este de 4 ședințe cu colagen Guna (mi-a explicat totodată că există mai multe dispozitive, fiecare dintre acestea fiind pentru diferite afecțiuni). Ședințele de infiltrații se fac la început una pe săptămână, timp de patru săptămâni consecutive, iar apoi câte o ședință lunar, la indicația dnei doctor.

După prima injecție nu am simțit nici o ameliorare. După vreo două-trei zile de la a doua injecție însă, durerea parcă era mai puțin acută. Sau poate doar mi se părea…

După a treia ședință, am simțit durerea mult scăzută în intensitate. Și scădea pe zi ce trecea.

- Publicitate -

Astfel, după a patra ședință am scăpat de dureri, treptat, fără să îmi dau seama.

M-am bucurat foarte mult pentru rezultatul tratamentului chiar dacă, încă nu știu cât va dura efectul acestuia. Știu sigur însă că pentru moment datorită injecțiilor cu colagen Guna, am reușit să scap de niște dureri care nu au trecut cu toate tratamentele pe care le-am administrat.

Acum am început terapia anti-ageing pentru că da, doamna doctor Bratu Maria Daniela, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice și endocrinologie în cadrul Institutului Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice Dr. N.C. Paulescu, București, utilizează produsele de la Guna și pentru medicina estetică iar rezultatele sunt vizibile după câteva ședințe.

- Publicitate -

Clinica Better Medicine Center se află în Ploiești, pe strada Petrarca, nr.34. Consultațiile se fac doar pe bază de programare la numărul de telefon: 0727627630 / 0724967273. Au și site, pe care puteți intra pentru a afla mai multe despre această nouă terapie din Ploiești: bettermedicine-center.ro. (P)