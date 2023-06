„Perioada pandemiei a fost cumplită. Nu am putut să le dăm bolnavilor viață de la noi”. Medicul pneumolog Raluca Bercea, de la SJU Ploiești, și dragostea pentru oameni

A lăsat un mare centru universitar din Norvegia pentru a se întoarce acasă. Pentru a-și face meseria pe care și-a ales-o, în țara care a format-o ca om și ca specialist. Nu a vrut un spital privat, ci unul de stat, fiindcă „aici sunt adevăratele provocări”. Din 2019, vindecă plămânii prahovenilor. O face cu empatie și aplecare față de boală și suferința omului. Medicul specialist Raluca Bercea spune că cel mai greu, ca pneumolog, i-a fost în perioada pandemiei. „Nu am putut să le dăm bolnavilor viață de la noi”, povestește aceasta, cu lacrimi în ochi, când își amintește de perioada „sacilor negri”, cum numește ea pandemia de COVID -19.

- Publicitate -

Doctorul Raluca Bercea este pneumolog, specializată, totodată, în patologia somnului, o supraspecializare medicală caare se ocupă de diagnosticul și tratamentul disfuncțiilor și bolilor somnului. Modoveancă get beget, a ajuns, după ani de zile în care a profesat într-un un mare centru universitar din Norvegia, să își facă meseria la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, unde este și șef al secției de pneumologie.

Nu a vrut chirurgie, ci o specialitate care să o țină departe de „sânge și bisturiu”

Povestește că a fost de mic copil atrasă de medicină. Nu a vrut chirurgie, ci o specialitate care să o țină departe de „sânge și bisturiu”. „Am vrut ori cardiolog, ori pneumolog. Am simțit că acesta este traseul meu. Să vindec inimi sau acest aceste organe atât de fragile numite plămâni. Eu m-am format așa: pacientul, pentru mine, nu este o piesa pe un banc de lucru. Stabilesc o legătură umană cu el și cred că tărie că asta îi înalță starea de spirit indiferent de gravitatea diagnosticului”, povestește medicul Raluca Bercea.

La spitalul din Ploiești a ajuns în 2019. Secția din zona Obor i-a devenit o a doua casă. Responsabilitatea e uriașă, spune aceasta, mai ales că, la ora actuală, secția de pneumologie e plină (30 de paturi), iar cea de tuberculoză are și ea ocupate 20 de paturi din cele 40 existente. „ Sunt cazuri grave și foarte grave. Avem pacienți cu cancere pulmonare, infecții respiratorii severe, sau care au fost diagnosticați cu boală pulmonară obstructivă cronică, o afecțiune care face ravagii, din păcate”.

- Publicitate -

Fumatul, poluarea, dar și obezitatea sunt cei mai de temut inamici ai plămânilor

Plămânii sunt organe care nu dor, singurele semnale pe care omul afectat le primește din partea organismului fiind tusea și dificultățile de respirație.

„Din păcate, la noi nu prea există noțiunea de profilaxie. Pacientul ajunge aici când deja e gravă situația. Trăim într-un oraș extrem de poluat, suntem din ce în ce mai mai inactivi din punct de vedere fizic, iar dacă mai dăm plămânilor și „porția” de tutun, e clar că vom dezvolta, în timp, o boală pulmonară”, a mai precizat medicul Raluca Bercea, care a mai ținut să puncteze faptul că automedicaţia, atât în TBC, cât şi în cancer, este extrem de periculoasă.

„Tuberculoza nu mai este boala sărăciei, o întâlnim la toate categoriile sociale”

„La cel mai mic simptom, bolnavul trebuie să se prezinte la medic pentru a face investigații. Din păcate, încă rămânem fruntaşi în Europa la tuberculoză, spre exemplu, în ciuda eforturilor medicilor pentru diagnostic precoce şi tratament corect. Această boală nu mai respectă tiparul pe care îl cunoşteam, nu mai este boala sărăciei, o întâlnim la toate categoriile sociale. Avem 20 de pacienți la ora actuală, internați cu TBC. O boală, de altfel, extrem de contagioasă și periculoasă. Toate bolile plămânilor sunt. Iar un plămân afectat nu se vindecă niciodată. Boala poate stagna, ținută sub control, dar plămânul nu va mai fi curat, odată atins de vreo afecțiune.

- Publicitate -

Recomand oamenilor controale de rutină. Îi sfătuiesc să renunțe la fumat, să facă mișcare în aer liber, pentru a preveni obezitatea. Nu voi spune unui om că moare dacă nu face aceste două lucruri, dar îi pot transmite că nici bine nu îi poate fi”, este sfatul medicului pneumolog.

„Pandemia de coronavirus ne-a marcat. Am avut oameni aduși cu plămânii distruși în procent de 90%.”

Cel mai greu pentru Raluca Bercea, dar și ceilalți șase medici pneumologi, colegi de-ai săi, a fost în perioada pandemiei. A suferit de burn-out, a plâns mult când a pierdut bolnavi, foarte mulți tineri, în „sacii negri pe care nu și-i va scoate vreodată din minte, dar s-a și bucurat când a salvat pacienți. Oameni care, da, recunoaște, mulți dintre ei au rămas cu sechele post COVID și au nevoie de o antentă monitorizare tot restul vieții, deoarece capacitatea plămânilor le-a fost afectată.

„ A fost cel mai greu atunci. Pandemia de coronavirus ne-a marcat. Am avut oameni aduși cu plămânii distruși în procent de 90%. Nu am avut niciun control, dincolo de protocoalele impuse. Am făcut tot ce a fost omenește posibil. Din păcate, nu am putut să le dăm viață de la noi”. Nu i-a fost nicio secundă teamă de virus, fiindcă a fost mereu conștientă că aceasta îi este profesia pe care și-a ales-o și pentru care s-a pregătit o viață.

- Publicitate -

„Un om în suferință, dacă simte o vorbă bună, o vorbă de încurajare din partea medicului, cu altă forță luptă pentru viața lui”

Acum, medicul Raluca Bercea nu își dorește decât să facă, pe cât poate, cât mai mult bine. Să fie aproape bolnavului, nu doar profesional, ci și uman. Fiindcă, spune aceasta, „un om în suferință, dacă simte o vorbă bună, o vorbă de încurajare din partea medicului, cu altă forță luptă pentru viața lui”.

O întreb pe Raluca Bercea, specialist pneumolog, dacă are voie „să nu mai poată”. Îmi zice că a știut ce înseamnă această profesie, s-au ales reciproc, iar dacă ar fi să o ia de la capăt tot asta ar face.