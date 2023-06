„Cât mai mulți ca dumneavoastră, domnule doctor Sebastian Toma!” O ploieșteancă mulțumește încă unui doctor bun pe care îl are Ploieștiul

„Sunt Simona Șelaru și locuiesc în Ploiești. Nu credeam vreodată ca în așa zisul spital al morții, cum, din păcate, este cunoscut Spitalul județean Ploiești, să întâlnesc dincolo de medici, oameni cu un suflet uriaș. Mă întristează, fiindcă acum înțeleg și eu cât de greșit este să generalizezi și să pui la un loc medici și situații de viață”.

Ploieșteanca a ajuns la SJU Ploiești în urma unei crize de fiere. Fiind în perioada pandemiei, fricile femeii au fost duble.

„Recunosc, am fost speriată de virus, dar și de eticheta pusă acestui spital. M-au internat de urgență, iar de gardă în acea seară era medicul chirurg Sebastian Toma. Nu m-a putut opera atunci, deoarece erau cazuri mult mai grave ca al meu, însă, după investigații amănunțite, pentru a mă stabiliza, mi-a spus că neoperată nu plec.

A doua zi am fost operată laparoscopic de colecist. Culmea, nu am știut până atunci că am două astfel de organe. Medicul Toma mi-a transmis că sunt un caz special, că așa m-am născut, dar că acest lucru nu îmi pune viața în pericol. Cât am stat internată, domnul doctor a venit mereu la vizită, blând, calm, dispus să mă ajute și să îmi răspundă oricărei întrebări cu răbdare.

Încă ceva. Contrar spuselor multor bolnavi, acest medic nu a primit nicio… atenție. Și-a făcut treaba cu profesionalism și empatie. Le mulțumesc din inimă atât acestui medic extraordinar, cât și întregii sale echipe, în special doamnei asistente Mihaela Minculescu. Cu așa oameni, sincer vă spun, să tot ai încredere că problema ta se sănătate își va găsi o rezolvare. Cât mai mulți ca dumneavoastră, domnule doctor”, a transmis Simon Șelaru.

Pe lângă articolele realizate de reporterii noștri despre doctorii buni în special din sistemul de stat, Observatorul Prahovean va publica și scrisorile de mulțumire ale pacienților transmise pe adresa redactie@observatorulph.ro sau la numărul de whatsapp 0785 075 112.