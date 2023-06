O ploieșteancă, stabilită în Italia, nu poate dona sânge la Ploiești din cauza legislației. Birocrația din România nu salvează vieți

O ploieșteancă, stabilită în Italia, unde este donator voluntar, nu poate dona sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Ploiești. Legislația permite donarea de sânge numai de către cetățenii care fac dovada documentului de rezidență de un an pe teritoriul României. „Sunt dezamăgită de birocrație”, susține Simona care nu înțelege de ce este condiționată donarea de sânge.

Simona s-a stabilit în urmă cu 33 de ani în Italia, unde este voluntar donator. În fiecare an vine în vizită în Ploiești, la rude.

Pentru că este donator voluntar în Italia a vrut să doneze sânge și la Centrul de Transfuzie Sanguină Ploiești. Surpriză, însă. Legislația din România îngrădește acest drept persoanelor care nu au rezidență de un an pe teritoriul României.

„Am fost la Centrul de Transfuzie din Ploiești, marți dimineață. La ora 07.00 eram acolo. Am aflat, cu surprindere, că nu am cum să donez sânge, deși sunt donator voluntar în Italia, pentru că nu am un act de rezidență de un an pe teritoriul României.

Condiționarea nu trebuia să fie făcută de un act, ci doar de faptul dacă ești sau nu apt să donezi. În Italia, ca să donezi sânge trebuie să faci un set de analize și de abia după ce rezultatele sunt favorabile poți dona”, ne-a povestit Simona, care spune că a semnalat acest impediment legislativ și la București.

„Sunt doar dezamagită de birocrația și legea acestei țări. Ca voluntar donator frecvent în Italia, țara unde am rezidență de 33 ani, să fiu refuzată aici, doar pentru faptul că nu am acte românești, este strigător la cer”, ne-a spus Simona.

Am încercat să aflăm dacă într-adevăr legislația din România îți condiționează dreptul de a dona sânge pe baza unui act, în condițiile în care nevoia de sânge este atât de acută în spitale. Într-adevăr, legislația din România include și această condiție.

”Legea cere document de rezidență de un an pe teritoriul României”, ne-a declarat dr. Georgeta Hanganu, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Ploiești.

Acte necesare pentru donarea de sânge

Orice persoană care doreşte să doneze sânge este obligată să se identifice. Identificarea se face pe baza unuia dintre următoarele documente:

a) buletin sau carte de identitate, în original; b) document provizoriu de identitate, în original; c) carnet de conducere eliberat în România, în original; d) carte de alegător, în original; e) carnet de serviciu, în cazul militarilor; f) paşaport, în original; g) paşaport, pentru cetăţenii altor state care locuiesc în România de cel puţin un an şi prezintă documentele justificative în acest sens, în original sau copii legalizate la notariat.

Actele de identitate pe baza cărora se face identificarea donatorului nu trebuie să fie expirate.