14.000 de posturi libere în sistemul de sănătate. Ministrul Rafila cere un memorandum pentru deblocarea angajărilor

Măsurile anunțate de Guvern, care vizează reducerea cheltuielilor bugetare, au inclus și blocarea angajărilor în sistemul public. Din păcate, o astfel de măsură afectează grav domenii esențiale, unul dintre acestea fiind sistemul public de sănătate.

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila susține că va fi promovat un memorandum în Guvern, care va permite organizarea de concursuri pentru ocuparea celor 14.000 de posturi din Sănătate, aceasta fiind una dintre revendicările sindicaliştilor.

Rafila a precizat că şi cea de-a doua revendicare, semnarea unui nou contract colectiv de muncă, este pe punctul de a fi soluţionată.

Alexandru Rafila: ”E normal să existe astfel de revendicări. Eu m-am întâlnit cu toate sindicatele, cele reprezentative din domeniul sanitar, m-am întâlnit cu prima dată cu cei de la Sanitas, am discutat şi cu cei de la Meridian, ulterior au fost preluaţi de un coleg de-al meu, un secretar de stat.

Cunosc foarte bine revendicările lor, unele sunt mai vechi şi lucrul pe care l-am discutat şi l-am stabilit şi sper să putem să ne ţinem de cuvânt şi unii şi alţii este următorul. Sunt trei categorii de revendicări.”

Cea mai importantă revendicare a sindicatelor din Sănătate este cea a deblocării posturilor vacante

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: ”În primul rând, este vorba despre solicitarea lor de a debloca posturile din Sănătate. Ştiţi că a fost o ordonanţă de urgenţă care a blocat angajările în tot sectorul public şi acest lucru suntem pe cale să-l realizăm.

Am făcut o solicitare prin intermediul direcţiilor de sănătate publică legată de nevoile diverselor unităţi sanitare. Am finalizat şi am centralizat acest lucru, este scris memorandum pentru Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Dezvoltării trebuie să facă un astfel de memorandum, pentru că dacă Ministerul Sănătăţii face un memorandum pentru deblocarea posturilor din subordinea unităţilor proprii, Ministerul Dezvoltării face un memorandum pentru unităţile din subordinea autorităţilor locale.

În total sunt vreo 14.000 de posturi care sunt solicitate ca să fie ocupate. Aproape 4.000 la Sănătate, în jur de 10.000 la autorităţile locale (n.r. – și acestea sunt legate de sistemul sanitar). Vom promova cât de curând acest memorandum prin Guvern şi atunci momentul în care el va fi acceptat de către Guvernul României se pot organiza concursuri pentru ocuparea acestor posturi. E firesc să fie aşa.

Gândiţi-vă numai la faptul că peste 1.000 de medici specialişti au susţinut examenul, l-au promovat, în urmă cu câteva săptămâni. Nu-i normal ca un medic tânăr care este specialist de care avem nevoie să nu poată să se angajeze. Şi sunt şi alte situaţii de genul acesta, nu numai la medici, ci şi la asistenţi medicali sau la alte profesiuni conexe actului medical.”