„Datorită medicului Elena Fusu Plăiașu, azi am un copil sănătos”. Mesaj de mulțumire pentru încă un doctor bun

„Datorită doamnei doctor Elena Fusu Plăiașu, medic primar obstetrică -ginecologie, astăzi am o fetiță sănătoasă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta și profesionismului de care acest medic a dat dovadă”. Sunt cuvintele unei prahovence, Adelina S. căreia un doctor bun i-a oferit șansa de a deveni mamă.

Sunt zeci de mesaje care „curg” în continuare pe adresa redacție noastre. Mesaje de mulțumire ale pacienților către medici din spitalele de stat și private ale Prahovei. Oameni care astăzi sunt bine, alături de familiile lor, datorită faptului că doctorii în mâinile cărora și-au pus viețile la un moment dat au știut să fie buni profesioniști, neuitând, însă, și latura umană.

„Pentru mine, doctor bun este medicul Elena Fusu Plăiașu. De ceva ani sufăr de endometrioză și adenomioză. Sunt prahoveancă, dar locuiesc în Germania. Având stări destul de urâte, medicii de aici nu reușeau să găsească problema, nu au putut să îmi pună un diagnostic corect.

Pe doamna doctor Fusu o știu din liceu, când m-a ghidat extraordinar la nevoile mele de atunci.

Am venit în concediu în țară și prima oprire a fost la dânsa la cabinet. M-a consultat și mi-a zis cu exactitate ce am, de ce analize este nevoie. Am revenit în Germania fiindcă timpul nu mi-a permis să continui investigațiile în România. Ideea este că medicul meu din țara unde sunt stabilită a confirmat spusele doamnei doctor Fusu. Am făcut analizele recomandate de dânsa și am luat tratamentul corespunzător.

Nu pot spune decât că azi am o fetiță minunată și sănătoasă și totul pentru că un doctor bun din Prahova a știut ce am. Am acționat la timp și am fost operată de endometrioză. Așadar, doamna doctor Elena Fusu Plăiașu este un înger de om și un medic de excepție. Cu stimă, Adelina, S.”

