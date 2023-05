„Medicul Cristina Arnăutu, de la Spitalul Schuller, este o mână de om care face minuni”. Scrisoarea de mulțumire a unei prahovence pentru încă un doctor bun

„Într-o lume în care doar banii vorbesc, într-o lume în care mulți oameni uită că sunt bolnavi și preferă să se obișnuiască cu durerea, mai sunt oameni, care, înainte de toate, pun dorința de a face bine și de a aduce zâmbetul pe fața bolnavilor”. Așa își începe scrisoarea de mulțumire o prahoveancă, Daniela Balalia, care vrea, în acest mod, să își exprime recunoștința față de medicul Cristina Arnăutu, de la Spitalul Municipal Ploiești (Schuller).

- Publicitate -

„Medicul Cristina Arnăutu este doar o mână de om care face minuni. Fără ifose, fără sclifoseli, dumneaei își apleacă privirea cu aceeași empatie asupra oamenilor din toate categoriile sociale.

Acest om dedicat profesiei a prelungit viața părinților mei și este alătură de familia mea la orice oră. Pur și simplu este unul dintre acei profesioniști, specialiști în medicină internă, care ne fac să mai avem încă încredere în sistemul medical românesc.

Soțul meu s- a confruntat cu o durere acută în capul pieptului. Am mers la Spitalul Schuller. La ora 7 dimineața, rândul format de oamenii bolnavi ajunsese pe scări. Nu mare ni-a fost mirarea să aflu că trei sferturi dintre ei o așteptau pe doamna doctor Arnăutu Cristina.

- Publicitate -

Am tras aer în piept și am așteptat cuminți. Am intrat în cabinet și i-am explicat cele întâmplate. După un consult amănunțit a cerut unei asistente să ii ia soțului probe de sânge pentru analize. I-a făcut internare pentru o zi. După o ecografie, i-a pus diagnosticul, i-a dat tratamentul adecvat și la mai puțin de trei zile soțul meu a scăpat de durere.

Si vă mărturisesc sincer că nu a vrut să primească nimic. I-am trimis un buchet mare de flori la câteva zile. Un astfel de doctor merită tot respectul și toată considerația noastră”, a transmis prahoveanca.

Pe lângă articolele realizate de reporterii noștri despre doctorii buni în special din sistemul de stat, Observatorul Prahovean va publica și scrisorile de mulțumire ale pacienților transmise pe adresa redactie@observatorulph.ro sau la numărul de whatsapp 0785 075 112.