„Reconstrucția fizică a unui om desfigurat este ca un puzzle”. Interviu cu medicul Ciprian Mitache, specialist chirurgie plastică, SJU Ploiești

Doctorul Ciprian Mitache este medic primar chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă și arsuri. Își desfășoară activitatea de la mai bine de 10 ani în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești. Un ardelean, „adoptat” de București, dar care își exercită profesia care „l-a ales”, spune el, în cel mai mare spital al Prahovei. Îmi mărturisește că nimic nu e mai traumatizant decât un om desfigurat și nimic nu e mai fascinant decât reconstrucția fizică a unui om desfigurat. „E ca într-un puzzle. Iei piesă cu piesă, până formezi din nou întregul”.

Medicul Ciprian Mitache a acceptat să fie „Doctor bun”, în cadrul campaniei demarată de Observatorul Prahovean. Are mult prea multe intervenții chirurgicale realizate, încât să le mai țină minte. Experiența vine în timp, spune acesta. A știut mereu că vrea să devină medic și încă unul specializat pe chirurgie plastică. O chirurgie a detaliului, fineții si răbdării. Un domeniu care implică umanitate, seriozitate și profesionalism, ca de altfel orice alt domeniu medical.

Lucrând într-un spital de urgență, Ciprian Mitache e unul dintre medicii care înțelege cel mai bine trauma fizică

La SJU Ploiești, oamenii au nevoie de chirurgie plastică nu dintr-un „moft”, ci din cauza unei tragedii prin care au trecut și care i-a lăsat desfigurați.

„Vin pacienți mutilați în urma accidentelor rutiere. Sau pacienți care au suferit accidente casnice și și-au secționat mâinile cu drujba, spre exemplu.. Cazul care mă urmărește și azi e, însă cel al unui bărbat desfigurat de mușcături de urs la nivelul feței. Era lucid și coerent când a ajuns la noi. Suferința îi era îngrozitoare. A trebuit să îi refac fața exact ca într-un puzzle. Am luat piesă cu piesă bucăți de piele, pentru a-i reda omului, cât de cât, chipul”, povestește chirurgul plastician.

Medicul Ciprian Mitache se ocupă de de patologii greu de tratat și admite că în cazul tuturor intervențiilor pe care le efectuează e nevoie de precizie milimetrică, gândire matematică și „sânge rece”.

„Să redai unui om aspectul fizic după o traumă suferită, nu e deloc ușor”

„Eu, ca și chirurg plastician, mă consider ultima notă a unei piese. După mine se trage cortina. Pacientul ajunge în spital, i se stabilesc semnele vitale, fiindcă asta este prioritar, după care omul ajunge pe mâna plasticianului.

Da, am văzut orori greu de imaginat, dar m-am obișnuit. Și mereu am vrut să fac ceva pentru a reda omului și partea aceea ce sănătate mentală pe care i-o aduce o intervenție de reconstrucție facială, a mâinii, ori altei părți a corpului sau cea de care are nevoie în urma unor arsuri”.

Medicul Ciprian Mitache spune că fără vocație nu ar putea face profesia asta în vreun fel

Mai adaugă că satisfacția pacienților devine, într-un fel, și satisfacția sa. „E foarte important ca pacientul să fie mulțumit după ce tu ai depus eforturile medicale. Și nereușitele tot cu pacienții se măsoară. Nu există chirurg perfect, nu există medic perfect. În fiecare zi, om fiind, te întrebi, mai ales în chirurgia plastică: oare aș fi putut face mai mult?”

Urmărește interviul integral cu medicul primar Ciprian Mitache, specialist chirurgie plastică, aici: