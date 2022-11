La Better Medicine Center am beneficiat de pachet de tratament, cu tot cu analize complete

Am ajuns la clinica Better Medicine din Ploiești căutând o soluție pentru durerile articulare care mă încercau de o vreme bună. Citisem că este nou deschisă și îmi povestise un amic de faptul că reușise în câteva ședințe să scape de durerile de genunchi.

La mine era puțin mai complicată situația, în plus nici nu am prea mult timp la dispoziție pentru a merge în diverse locuri pentru recoltări de analize și tot ce mai trebuie. Aveam acasă rezultatele radiografiilor, ba chiar și un RMN, dar atât. Ultimele analize de sânge fuseseră făcute cu mai mult de un an în urmă și nu mai erau valabile.

Mi-am făcut totuși o programare într-o zi de vineri și am mers la control. Nu am fost surprinsă că, odată ajunsă acolo, doamna doctor, după ce s-a uitat pe investigațiile pe care i le adusesem, mi-a recomandat, normal, și un set de analize de sânge. În timp ce dânsa îmi scria trimiterea, mă gândeam cu groază că trebuie iar să dau telefoane, să mă programez la o altă clinică pentru analize… nici măcar nu știam unde să mă duc pentru a avea siguranța că analizele erau corecte.

În plus, aveam nevoie, între altele, de un set de analize mai complex, un test genetic de trombofilie.

Salvarea a venit tot de la Better Medicine. Am aflat că au deschis și punct de recoltare, așa că totul se simplifica. În plus prețul pachetului era de aproximativ 500 de lei era mai mic cu aproape 200 de lei față de același pachet de analize la alte laboratoare din Ploiești. În plus, lucrând cu laborator local, probele de sânge ajungeau mai repede, erau lucrate mai repede, iar rezultatul îl primeam în doar 7 zile.

Săptămâna următoare am avut și rezultatele analizelor așa că, în baza lor, doamna doctor mi-a și stabilit schema de tratament.

Faptul că am avut posibilitatea să fac și setul de analize recomandat acolo a fost un mare plus. Laboratorul cu care colaborează, Icon Lab, este cunoscut pentru precizia analizelor, iar comoditatea de a găsi tot ce ai nevoie într-un singur loc, merită cu siguranță.

Momentan sunt în tratamente și mă simt bine. Am eliminat suspiciunea de trombofilie așa că pot să urmez exact tratamentul prescris pentru durerile mele. În plus, pentru mine, care stau în zona de Sud a Ploieștiului, este foarte ușor de ajuns.

Clinica Better Medicine Center se află în Ploiești, pe strada Petrarca, nr.34. Consultațiile se fac doar pe bază de programare la numărul de telefon: 0724.967.273. Au și site, pe care puteți intra pentru a afla mai multe despre tot ceea ce puteți găsi la această nouă clinică deschisă în Ploiești: bettermedicinecenter.ro.(P)