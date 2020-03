Fiica unui pacient fără discernământ, internat la Spitalul Județean Ploiești, reclamă lipsa de comunicare a cadrelor medicale cu aparținătorii: „Sunt sigură că în situația mea sunt și alte persoane“. Reacția managerului

O ploieșteancă ne-a sesizat faptul că odată cu instituirea carantinei și, implicit, interzicerea aparținătorilor de a intra în Spitalul Județean de Urgență Ploiești, s-a confruntat cu o problemă căreia cu greu i-a găsit o rezolvare. Și anume, lipsa de comunicare din partea cadrelor medicale. Femeia și-a internat, vineri seara, tatăl fără discernământ și fără să aibă funcții locomotorii, iar timp de o zi n-a putut afla nicio informație despre acesta.

Disperată cu nu i se oferă niciun răspuns, că i se închis telefoanele-n nas, femeia a făcut sesizări către o serie de instituții de unde spera să obțină o mână de ajutor. Sâmbătă seara, după toate zidurile de care s-a izbit, ne-a relatat și nouă cele întâmplate.

„Vă aduc la cunoștință o serie de informatii cu privire la situația din Spitalul județean Ploiești privind lipsa oricărei comunicări referitoare la starea pacienților internați. Personal sunt implicată într-o astfel de situație cu tatăl meu, care este imobilizat la pat, fără discernământ si despre care nu pot afla nimic.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

În urmă cu o lună, tatăl meu, în vârstă de 70 de ani, a suferit un accident vascular cerebral. Pe fondul unei stări febrile l-am adus la spital, l-am lăsat la Unitatea de Primiri Urgențe, am înțeles starea de carantină, a stat ore bune ca să aflu ce se întâmplă cu el, dar degeaba. Mi s-a spus să merg acasă, iar informații voi putea obține telefonic. Am încercat a doua zi (n.r. sâmbătă, 14 martie), dar degeaba. Fie nu mi s-a răspuns la telefon, fie când mi s-a răspuns n-am primit niciun fel de informație, ci dimpotrivă conversațiile au fost într-un ton total nediplomat. Am și înregistrări audio în acest sens.

Tatăl meu are de urmat un tratament specific, e dependent de pamperși, nu știu cum să fac, unde să mai apelez să știu de starea lui și dacă îi trebuie ceva. Înțelegem starea de carantină, de aglomerația din spitale, dar vrem să știm ce se întâmplă cu apropiații noștri. Sunt sigură că în situația mea sunt multe alte persoane“, ne-a mărturisit ploieșteanca.

Răspunsul conducerii SJU Ploiești

Informat de acest caz, Marius Niculescu, managerul Spitalului Județean de Urgențe Ploiești, a dorit să ia legătura cu reclamanta, precizându-ne ulterior că problema a fost soluționată, iar sâmbătă, când aceasta încerca să obțină informații despre tatăl său „personalul din secție era ocupat cu resuscitarea unui stop cardiorespirator“.

Femeia i-a pus la dispoziție managerului și înregistrările audio pentru a confirma cele spuse. În baza acestora, Marius Niculescu ne-a spus că persoana care i-a vorbit urât va fi sancționată.

Cât despre comunicarea din această perioadă între aparținători-medici-pacienți, Niculescu ne-a precizat următoarele: „ Comunicarea se va face cât de mult posibil prin telefon. Începând de azi (n.r. luni, 16 martie) nu se mai internează decât urgențele de grad I și II“.

Foto cu caracter ilustrativ