Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății: ”Am fost diagnosticată cu o boală autoimună. Am ales să mă tratez în țară, într-un spital de stat”

Sorina Pintea a anunţat pe contul său de Facebook, că a fost diagnosticată cu o boală gravă autoimună. Este și motivul pentru care spune că o perioadă a fost nevoită să iasă din spațiul public.

Postarea fostului ministru al Sănătății:

”Viața este imprevizibilă! Imediat după instalarea mea la Ministerul Sănătății, mai exact pe data de 5 martie 2018, din cauza lipsei imunoglobulinelor, am activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

În ultima parte a mandatului am început să mă simt din ce în ce mai rău, dar am crezut că această stare se datorează oboselii. În data de 5 noiembrie 2019 am primit un diagnostic de boală gravă autoimună, urmând imediat tratamentul specific, printre care și cel cu imunoglobuline.

Eu am încredere în sistemul medical din România așa că am ales să mă tratez la noi în țară, într-un spital de stat.

În momentul de față boala este în remisie, efectele tratamentului cu cortizon încă sunt vizibile, dar am considerat că este de datoria mea să aduc explicații pentru dispariția din spațiul public. Vreau să știți că de acum voi fi din nou prezentă pentru că boala nu m-a ținut departe de voi, doar că am comunicat mai puțin.”

Într-un comentariu la această postare, Sorina Pintea a precizat și despre ce boală este vorba: ”Dermatomiozită! Din fericire diagnosticată in primele 4 luni, fără afectare musculară, din fericire.”

Dermatomiozita este o boală în care agresiunea imună are loc la nivelul vaselor din învelisul conjunctiv al fasciculelor musculare. Pe lângă afectarea pielii şi muşchilor, frecvent sunt atinse si viscerele, în special tubul digestiv, cordul și plămânii.