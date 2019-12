Ce trebuie și, mai ales, ce NU trebuie să facă părinții în cazul în care copiii lor au gripă. Sfaturile specialiștilor pediatri

Suntem în plin sezon al virozelor respiratorii, dar avem confirmate și cazuri de gripă la nivel național, printre care și la copii. Pentru că multe dintre informații despre simptome, dar și despre tratament sunt culese de către părinți de pe internet, iar în unele cazuri lucrurile sunt înțelese și greșit, unii pediatri încearcă să vină în ajutorul celor mari și în spațiul online. Dr. Mihai Craiu este unul dintre cei mai activi în acest sens.

Recomdandările integrale ale pediatrului, preluate de pe pagina Spitalului Virtual pentru Copii:

După ce am recunoscut faptul că boala cu febră, de data aceasta, este altfel decât la toate celelalte episoade de “răceală” pe care juniorul le-a experimentat la grădiniță, putem să ne gândim la gripă. Este aşa numita situație de ILI (Influenza-like Illness). În care musafirul nedorit (virusul gripal) a venit “fast & furious”.

În gripă copilul devine evident bolnav, cu dureri de cap, de muşchi şi de oase, în câteva ore. Pare a fi mult mai bolnav decât o arată tusea rară!

Ce facem? Dăm un medicament de febră si apelăm medicul de familie pentru a ne sfătui despre paşii de urmat.Ce NU facem?

1. Dacă febra nu scade deloc, în ciuda dozelor corecte de Paracetamol sau Ibuprofen, nu ne grăbim cu alte antitermice, fară aviz medical.

În nici un caz nu dăm aspirină (nici efervescentă, nici tamponată, de nici un fel!!) unui pacient care ar putea avea gripă. Sau varicelă. De ce? Pentru ca ar putea face complicații mortale, cum este sindromul Reye care afecteaza grav ficatul şi creierul copilului.

2. Nu ne repezim la spital cu un copil care are DOAR febră si se simte altfel foarte bine şi se joacă normal, dacă este un copil ce nu are nici o boală gravă cunoscută. Mai ales dacă are mai mult de 5 ani.

3. Nu ne ducem la spital NICI în a 5 a zi de febră foare mare asociată cu semne evidente de ILI. Chiar dacă aflăm, la acest moment, cu ajutorul testelor de laborator, ca este gripă, e prea târziu pentru tratament specific cu antivirale (Oseltamivir). Tratamentul are eficacitate maximă dacă e început in primele 2 zile de boală.

4. Nu utilizăm la domiciliu şi FĂRĂ consult medical, niciun antibiotic. În acest caz NU ANTIBIOTICE și nici prescripțiile telefonice. Copilul mic, sub 5 ani sau având o boală cronică, TREBUIE consultat direct, daca e suspect ILI şi nu telefonic!!

5. NU ne “culcăm pe o ureche” după un test rapid negativ pentru gripă. Nu este absolut sigur că nu avem boala şi că nu o putem transmite altora. Trebuie să ne izolăm la domiciliu si să evităm cu grijă să nu tusim incorect (fără a acoperi cu cotul). Câteva zile, putine, până scade febra.

6. Nu dezvoltăm o psihoză pentru nevoia imperioasă de test de gripă. Zeci de copii au fost aduși la INSMC (și în toate celelalte spitale de copii pe care le cunosc) pentru testare de gripă. Sub cele mai ciudate pretexte – are vecinul de palier gripă, scoala noastră va fi închisă, stau în oraşul cu numarul maxim de pacienti confirmati etc. Uneori la copii altfel sănătoşi.

Testul de gripă ar trebui făcut la acei pacienți care ar trebui internați sau care au o formă severă de boală sau care ar putea face complicații majore.

7. Ca să fie cu noroc… Nu dam Oseltamivir (Tamiflu) de capul nostru. Dacă dăm super-ofertă de Tamiflu tuturor copiilor cu gripă suspectată si la toți contacții lor, vom obține o selecție a virusurilor circulante cu rezistență la Oseltamivir. S-a mai întâmplat şi în anii trecuti. Abuzul de Tamiflu are aceleasi efecte de selecție a “golanilor MARI si rezistenți” ca şi excesul de antibiotice în cazul bacteriilor.

8. Nu există purtător sănatos de virus gripal. Şi nu facem teste să verificăm dacă “a rămas” virusul în corpul copilului după vindecare.

9. Nu intrăm in panică din cauză că nu am găsit Tamiflu din proprie inițiativă pt autotratament la domiciliu. Doar pentru că banuim că avem gripă. În spital pentru pacienții cu gripă medie/severă există medicația adecvată.

10. Diversele suplimente de “imunitate” promovate asiduu pe toate canalele radio-TV în aceste zile au efect ZERO BARAT ABSOLUT pentru cazurile de gripă. Dacă e gripă uşoară (cum sunt aproape toate formele de boală observate recent) se va vindeca fără niciuna din doctoriile “miraculoase”. Dacă e gripă severă se tratează in spital.

