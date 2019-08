Experiment revoluționar: Celule canceroase, transformate în grăsime cu ajutorul a două medicamente

Cum ar fi ca celulele canceroase nu doar sa nu se mai inmulteasca, dar sa fie transformate in grasime? Pare un vis frumos, insa chiar asta s-a intamplat in urma unui experiment recent, realizat in Elvetia.



In cadrul unui studiu realizat la Universitatea Basel, din Elvetia, celulele canceroase recoltate de la femei care sufereau de o forma agresiva de cancer mamar au fost injectate soarecilor. Insa sub actiunea a doua medicamente, acestea nu s-au mai inmultit si s-au transformat in tesut adipos.



Cele doua medicamente sunt rosiglitazon, destinat diabeticilor, si trametinib, administrat pana acum bolnavilor de cancer. Ambele sunt deja aprobate de cele mai inalte foruri din SUA.



Sub actiunea celor doua medicamente, in loc sa se inmulteasca, celulele canceroase s-au transformat in grasime (un proces numit adipogeneza) si nu s-au mai multiplicat, se arata intr-un raport publicat de Cancer Cell si citat de Science Alert.

