Camera de joacă de la Spitalul Municipal Câmpina, ținută închisă! Cum motivează conducerea instituției această măsură

Secția de Pediatrie a Spitalului Municipal Câmpina are o cameră de joacă, dar care este ținută închisă. Motivul: lipsa de personal care să-i supravegheze pe copii.

Deși apare în descrierea unității la capitolul dotări ale secției de Pediatrie, iar medicii susțin că arată ca-n povești, puțini sunt cei care știu cum arată camera de joacă de la Spitalul Municipal Câmpina.

Managerul unității, dr. Călin Tiu, a confirmat că locul respectiv este, temporar, ținut închis, invocând lipsa de personal care, prin alte atribuții, ar trebui să asigure și supravegherea aici. În plus, susține că perioadele de spitalizare pentru copii sunt, în marea lor majoritate la Câmpina, sub cinci zile, timp în care micuții nu au timp să se plictisească.

Nu sunt de aceeași părere însă multe dintre mămicile care au trecut cu copiii lor pe la Pediatrie și care sunt de părere că accesul la acest loc ar fi unul benefic pentru psihicul copiilor lor, iar timpul ar fi fructificat altfel. Tot mămicile susțin că nu este nevoie de supraveghere suplimentară, atât timp cât cei mici sunt internați cu un însoțitor.

„Mai bine și mai mult decât noi nu cred că-i poate supraveghea cineva. Am fost internată cu fetița mea și anul trecut, dar și în acest an. Timpul trece cumplit de greu, copiii se plictisesc repede, simt nevoia de mișcare, de joacă. În loc de o oră, două la spațiul cu jucării, am fost nevoită să-i dau telefonul să asculte muzică, să se uite la desene etc.“, ne-a mărturisit o mămică din Câmpina.

Managerul SMC speră ca situația deficitului de personal să fie soluționată într-un timp scurt. La Pediatrie au fost angajate, prin concurs, două noi asistente. Însă organigrama rămâne în continuare incompletă pe această secție, începând de la medici și până la infirmiere.

Sursa foto: www.spitalcampina.ro

