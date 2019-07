Cum am scăpat de frica de oftalmolog la Optovista Ploiești, locul în care pacienții sunt cu adevărat respectați. FOTO

Sunt miop de mai bine de 20 de ani și ezit de fiecare dată când trebuie să-mi fac un consult și, implicit, să-mi fac o nouă pereche de ochelari. Asta deoarece am dat peste tot felul de ”specialiști” și am fost ”ars” la buzunar, până zilele trecute, când am ajuns la Optovista Ploiești, cel mai nou și mai modern magazin al brand-ului.

Clinica s-a deschis recent, mai exact pe 22 iulie, pe str.Gheorghe Doja, în centrul orașului, în sensul giratoriu de lângă Halele Centrale.

De ce am fost plăcut surprins în urma vizitei la Optovista Ploiești:

Aici ești întâmpinat imediat de un consultant, în caz contrar urmând să primești scuze și un voucher cu un discount important, însă ai șanse minime ca acest lucru să se întâmple pentru că sunt serioși.

În cazul în care ai nevoie de un specialist vei ajunge la medicul oftalmolog Labib Mahdi (o consultație costă 75 lei și se face pe bază de programare la numărul de telefon 0763 321 553).

Important! Consultația optometrică este gratuită la fiecare comandă de ochelari

Odată ce ți-au fost stabilite corect dioptriile, vei avea de unde să alegi perechea de ochelari potrivită. În această perioadă sunt reduceri de 60% la sute de rame, prețurile fiind pentru toate buzunarele.

Optovista ne arată că serviciile pot face diferența!

Pentru că una dintre principalele probleme întâmpinate de clienti în optica medicală o reprezintă întârzierea comenzilor, la Optovista primești 5% discount pentru fiecare zi de întârziere, însă și în acest caz sunt șanse minime să se întâmple deoarece montajul se face tot în Ploiești de către specialiștii lor.

Dacă nu ești din Ploiești, nu mai trebuie să bați drumul a doua oară până la clinică pentru a-ți ridica ochelarii deoarece transportul oriunde în România este gratuit.





Toate aceste lucruri sunt posibile datorită lui Bogdan Chelan, managerul Optovista Ploiești, care ne-a dezvăluit secretul succesului.

“De la deschiderea Optovista am avut în minte sloganul nostru ”Vii pentru preț, rămâi pentru calitate”. Adică să oferim clienților maximum de calitate, într-un preț care să poată fi suportat de orice purtător de ochelari. Atenția către clienți am dus-o la un alt nivel deschizând clubul Optovista. Toți pacienții care intră în clubul nostru beneficiază de consultații gratuite anual, reduceri speciale, întreținerea gratuită a ochelarilor, etc. Noi am înțeles că trebuie să venim în ajutorul pacienților, nu doar să le vindem o pereche de ochelari și garantăm că experiența pe care o au la Optovista va fi la cel mai înalt nivel. Specialiștii noștri sunt focusați pe nevoile clientilor, nu pe vanzarea de produse, iar în ultimii ani, așa cum se poate vedea în recenziile de pe rețelele sociale, gradul de satisfacție al clienților este foarte mare”.

Acesta susține că a pregătit multe alte surprize plăcute pentru clienți, dar care nu pot fi dezvaluite momentan.

Ne găsiți în Ploiești, pe Str.Gheorghe Doja nr.70, în sensul giratoriu din zona Halelor Centrale (detalii și programări la telefon 0763 321 553). (P)

