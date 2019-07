Zeci de mămici din Prahova acuză Maternitatea Ploiești că bebelușii lor ar fi contactat stafilococul auriu. Reacția conducerii

Situație îngrijorătoare, semnalată de mai multe mici care au născut în acest an. Femeile se plâng că bebelușii lor ar fi contactat din Maternitatea Ploiești stafilococul auriu, bacterie care cauzează infecții în diverse zone ale corpului. Conducerea unității medicale le contrazice.

A fost suficient ca o mămică să prezinte situația nou-născutului ei care are stafilococ auriu, bacterie despre care femeia crede că ar fi luat-o din Maternitatea Ploiești, unde a născut, ca să apară o adevărată „explozie“ de plângeri.

Cele mai multe care au postat pe grupul dedicat mămicilor din Prahova sunt persoane care au născut în acest an și care susțin că, după externare, s-au văzut nevoite să revină la medic pentru investigații suplimentare și tratament cu antibiotic administrat bebelușilor lor.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

„Pe cele care au născut în Maternitatea Ploiești le sfătuiesc să meargă cu bebelușii pentru exudat! Stafilococul auriu este prezent în Maternitate! Suntem câteva mămici care am născut în aceeași perioadă și care avem bebelușii cu stafilococ“, a scris o mămică din Prahova.

„Copilul meu avea secreție la ochi și am zis că este conjunctivită. Așa mi-a spus medicul. O prietenă mi-a spus să-i fac exudatul pentru că nu-i mai trecea și așa am aflat ce are. Nasul era tot timpul plin de mucozități, mă gândeam că e normal și că se curăță. La rezultatul analizelor ni s-a spus că aveam stafilococ“, a povestit o altă mămică. Aceasta a completat: „Eu am născut pe 18 februarie, iar fata mea a avut stafilococ. Este prezent în Maternitate, dar acum este bine. Și, da, asta este, nu avem scăpare“.

„Se repetă istoria de anul trecut, mămicile care erau internate confirmau că există, iar ei au dat în presă că nu au cazuri de stafilococ la bebeluși, ci doar la câțiva angajați“, le-a reamintit una dintre mămici celor care fie și-au povestit pățaniile, fie voiau să afle mai multe despre această situație.

În replică, reprezentanții conducerii Maternității Ploiești susțin că realitatea nu este întocmai cea prezentată de aceste mame, iar rezultatul analizelor bebelușilor, în baza cărora se fac externările, sunt în regulă. Cât despre apariția bacteriei, dr. Călin Boeru, directorul medical al Spitalului de Obstetrică-Ginecologie din Ploiești, este de părere că aceasta ar fi contactată după externare fie de cauze de igienă, fie în urma interacțiunii bebelușului cu alte persoane care sunt „purtătoare“.

„Întâmplarea face ca o discuție despre stafilococul auriu să o avem la raportul de gardă de dimineață (n.r. vineri dimineață), iar din cele constatate la noi în spital, analizele sunt în regulă. Nu știu ce fac mămicile după externare, cu cine intră nou-născuții în contact. La noi, la români, există și acest obicei de a mângâia și pupa bebelușii pe ochi, pe față, ca unele rude să le pipăie să vadă dacă au toate în regulă, iar bacteria poate fi adusă de oricine.

Mamele trebuie să știe că și acasă nou-născuții trebuie să fie îngrijiți corespunzător. Cât sunt internate aici sunt informate și încurajate să pună toate întrebările despre noul lor rol.

Noi ne bazăm pe analizele interne care nu indică lucruri de genul celor reclamate, luăm toate măsurile de igienă. Personalul este instruit și verificat periodic. Din păcate, astfel de acuzații creează o stare de disconfort, de panică“, ne-a declarat dr. Călin Boeru.

În privința verificărilor, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Prahova susțin că acestea sunt făcute în urma unor reclamații, însă, până în prezent, nu au primit din partea mămicilor nicio sesizare în acest sens.

Foto: capturi de ecran

Comentează cu profilul tău de Facebook